Princ William u uredu čuva dragu mu fotografiju princa Georgea i princa Philipa, što se posebno svidjelo britanskom narodu i obožavateljima kraljevske obitelji.

Britanski princ William na svom je službenom profilu na Instagramu objavio video u kojem promovira knjigu o spašavanju prirode naziva "Earthshot: How to Save Our Planet" koji je snimio u svom uredu, a mnogima je za oko zapeo jedan poseban detalj iza njegovih leđa.

Naime, mnogi su primijetili kako se na komodi iza njegovih leđa nalazi uokvirena fotografija na kojoj poziraju njegov sin princ George i pokojni djed, princ Philip.

"Dragi princ William, naš dragi budući kralj", "Inspiracija si nam", "Najbolji si, Williame", "Najdraži iz obitelji", poruči su mu obožavatelji u komentarima.

Da je ta fotografija Williamu posebno draga postalo je jasno kada ju je objavio na društvenim mrežama povodom djedove smrti, a poznato je i kako ju je snimila njegova supruga vojvotkinja Kate Middleton.

"Moj djed bio je izvanredan muškarac i dio izvanredne generacije. Kate i ja ćemo nastaviti raditi svoj posao kako bi on to želio te ćemo podržavati kraljicu Elizabetu II. u narednim godinama. Nedostajat ćeš nam, djede, ali znam da želiš da nastavimo s našim poslom", napisao je bio William uz fotografiju.