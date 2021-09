Princ Harry od samog je rođenja vruća tema tabloida diljem svijeta, a redovito i sam potpaljuje vatru skandalima. Izdvojili smo neke od najpoznatijih povodom njegovog rođendana.

Britanski princ Harry slavi 37. rođendan, a prije nego što je upoznao bivšu glumicu Meghan Markle s kojom je priredio pravi show svojoj obitelji, bio je najpoznatiji po svom razuzdanom stilu života.

Harry je rođen 15. rujna 1984. godine u Londonu te je drugo dijete princa Charlesa i princeze Diane, a šesti je u redu za britansku krunu. Punim imenom Henry Charles Albert David, odmalena je bio živahan, a kao važan član britanske kraljevske obitelji oduvijek je pod svjetlima reflektora. Mediji diljem svijeta prate njegov svaki korak, no to ga nikada nije spriječilo u namjeri da radi baš ono što je sam zamislio, svidjelo se to njegovoj obitelji ili ne.

Čim je ušao u pubertet i počeo izlaziti, tabloidi su jedva dočekali pratiti ga u svakoj avanturi i skandalu. Najveći o svih skandala u kojima se našao svakako je onaj kada je uhvaćen kako ludo tulumari u Las Vegasu. Dok se on provodio i očito bio uvjeren da se to neće saznati, fotografi su brojali novce za slike koje su ustupili medijima. Nije trebalo dugo da te fotke obiđu čitav svijet, a njegovi bijesni otac i baka odmah su ga povukli natrag u dvorac.

Fotografirao se i gol s prijateljima te s čašama na bradavicama, pa se čini kako je princ volio biti gol u brojnim situacijama. Iza njega su brojni noćni izlasci tijekom kojih je znao i upasti u bazen zbog čašice previše, a nerijetko se ljubakao s djevojkama u javnosti.

Među njegovim poznatim skandalima je i onaj kada se na jednoj zabavi pojavio u nacističkoj uniformi, zbog čega je kraljicu mjesecima boljela glava. Međutim, tu nije stao. Često je pričao neprimjerene šale, pio skupi šampanjac, završio je čak na liječenju od ovisnosti o alkoholu na jedan dan, a bili su tu i fizički sukobi s fotografima koji su ga htjeli uloviti u sljedećem ludom izlasku.

Tulumi i zabave doveli su tako onda mladog Harryja i na naš najsunčaniji otok, a na Hvaru su ga kamere snimile kako pleše na pjesmu "Billie Jean". Pio je tekilu, družio se s djevojkama, a za kraj večeri okupao se u bazenu noćnog kluba u kojem je tulumario kao da nema sutra.

Neko vrijeme njegov je tata zapošljavao ljude koji su princa pratili na putovanjima kako bi ga spriječili da drugo jutro njegovo lice bude na svim svjetskim naslovnicama. Ništa nije moglo zaustaviti mladog razuzdanog princa, pa čak ni vjenčanje njegovog brata Williama prije deset godina. Onda je slavio s prijateljima do 3 ujutro, a navodno je skočio i s balkona jednog hotela te je ozlijedio nogu.

Sve se promijenilo preko noći kada je Harry odlučio postati ozbiljan te je upoznao Meghan Markle i vjenčao se s njom. Šokovi za kraljevsku obitelj nisu ni tu prestali, a princ i danas reda skandal za skandalom, još otkako mu je Velika Britanija postala mala i kišovita te je kraljevski život odlučio zamijeniti onim holivudskim pa se preselio u Los Angeles. Kako sada stvari stoje, princ će se morati dobro oznojiti da prehrani svoju obitelj jer su on i Meghan odstupili sa svih kraljevskih dužnosti i makli se iz sigurne zone prihoda kod kuće.

Harry i Meghan ponosni su roditelji malenog Archieja i njegove sestrice Lilibet Diane, a iako naizgled vode miran obiteljski život, svakih nekoliko tjedana u medije plasiraju novu poslasticu za tabloide koja bude uzrok neprospavanih noći njegovoj obitelji na drugoj strani Atlantika.