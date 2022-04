Princ Harry rijetko otkriva detalje o svojoj djeci, no u jednom od najnovijih intervjua je učinio iznimku pa se pohvalio i lijepim vijestima.

Princ Harry otkrio je da je njegova 10-mjesečna kći Lilibet napravila prve korake i da posvuda prati svog starijeg brata Archieja.

"Njezin trenutačni prioritet je da pokušava držati korak s bratom, prvi je napravila prije samo nekoliko dana!.. To vam govori ovaj ponosni tata, ovdje", izjavio je.

37-godišnji Harry je u intervjuu za časopis People izjavio kako jedva čeka da svoju djecu u budućnosti odvede na Igre Invictus i da Archie, koji sljedećeg mjeseca puni tri godine, već želi krenuti njegovim stopama kako bi postati pilot helikoptera.

"Pokazao sam mu fotografije ljudi kojima nedostaju noge i objasnio da su neki imali i nevidljive ozljede. Ne zato što je pitao, već zato što sam mu htio to reći. Djeca razumiju toliko toga, a vidjeti to njegovim očima bilo je nevjerojatno i iskreno iskustvo. Kada razgovaram s Archiejem o tome što želi biti kad odraste, nekim danima bi volio biti astronaut, drugim danima pilot - pilot helikoptera jasno. Ali ono što ga podsjećam je da bez obzira na to što želi biti kad odraste, da je najvažniji njegov karakter i ništa ne bi učinilo njegovu mamu i mene ponosnijima nego vidjeti da ima karakter kakav mu je i sad", izjavio je Harry.

Kraljevska obitelj malenog Archieja nije vidjela od njegovog šestog mjeseca, a kćer Lilibet nisu ni upoznali, no Harry i Meghan ih navodno planiraju u skoroj budućnosti dovesti u Veliku Britaniju.

Njihova kći Lilibet nije upoznala ni kraljicu ni princa Charlesa, dok Maleni Archie svoje djedove i pradjedove po ocu nije vidio od svog šestog mjeseca.

Harry i Meghan ovih su dana glavna tema svjetskih medija nakon što su stigli na Igre Invictus u Nizozemsku gdje se pratio svaki njihov korak, a prije nego su se otputili tamo održali su i tajni sastanak s kraljicom Elizabetom i princom Charlesom.

