Princ Harry i Meghan Markle objavili su da čekaju drugu bebu na isti datum kada je i princeza Diana objavila da nosi drugo dijete.

Princ Harry i Meghan Markle za Valentinovo su otkrili da čekaju drugu bebu, a datum koji su odabrali za objavu trudnoće, čini se, nije bio slučajan.

Naime, objavom trudnoće 14. veljače odali su počast i Harryjevoj pokojnoj mami princezi Diani, koja je na isti datum prije 37 godina objavila da ona i princ Charles čekaju svoje drugo dijete.

Nije poznato jesu li Harry i Meghan to napravili namjerno ili je riječ o pukoj slučajnosti, no ta podudarnost nije nikako mogla promaknuti obožavateljima kraljevske obitelji koji su kao dokaz iskopali i stare naslovnice novina na kojima je objavljeno da je princeza Diana trudna.

"Na današnji dan prije točno 37 godina princeza Diana objavila je da čeka svoje drugo dijete, princa Harryja. Danas, 2021. godine princ Harry i Meghan objavili su da čekaju svoje drugo dijete", piše u jednoj od objava na Twitteru uz koju je priložena naslovnica s vijesti o Dianinoj trudnoći.

Guys, it was exactly 37 years ago today that Princess Diana announced that she was expecting her second child, Prince Harry. Today, in 2021 Prince Harry and Meghan announced that they are expecting their 2nd child...I’m emotional 🥺 pic.twitter.com/MqM8X9b6H4