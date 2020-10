Princ Harry i Meghan Markle odluku o napuštanju kraljevske obitelji navodno su donijeli nakon božićnog govora kraljice Elizabete iz kojeg su jednostavno bili izostavljeni.

Prošlogodišnji božićni govor kraljice Elizabete pred malim je ekranima pogledalo čak 6,4 milijuna ljudi. Kraljica je bila odjevena u plavu haljinu, nosila je dijamantni broš i za stolom u svojoj palači govorila o čudnoj godini.

Njezin je govor bio hvaljen, gledateljima ništa nije promaknulo, niti jedan detalj, pa tako ni to da je na stolu imala fotografije članove svoje obitelji, osim jedne. I to one svog unuka princa Harryja i njegove supruge Meghan Markle te praunuka Archieja. Uz to nije ih uopće bila spomenula niti jednom riječju, a ništa od toga nije bio slučaj prethodnih godina.

Sada se o svemu oglasio jedan od autora tekstova o kraljevskoj obitelji, koji tvrdi da je kraljičin "propust" probudio određene sumnje kod ostatka obitelji.

"Slike vojvode i vojvotkinje koja je bila na stolu prije više nije bilo, kao ni govora o njima. Spomenula je da je dočekala svoje osmo praunuče, ali njegovo ime nije izustila. Sada je jasno da se unutar palače i obitelji stvorila sumnja o tajnom planu Harryja i Meghan", objasnio je.

Sporni govor bio je predmet mnogih rasprava kraljevskih stručnjaka. Omid Scobie i Carolyn Durand slažu se da je upravo kraljičin govor ujedno bio i jedna od posljednjih stvari koja je Harryja i Meghan uvjerila da moraju pronaći vlastiti put.

"Harry je osjećao da su on i Meghan ostavljeni po strani i da nisu uključeni u buduće planove obitelji. Izvori iz palače otkrivaju da su fotografije na stolu bile odabrane tako da prikazuju uspješne članove obitelji. To je itekako utjecalo na njih", tvrde Scobie i Durand.