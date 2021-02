U novoj kraljevskoj biografiji "Posljednja kraljica" princ Charles nije prikazan u najljepšem svjetlu, a čak je kritiziran i njegov ostarjeli izgled.

Britanski princ Charles našao se na žestokom udaru kritika u novoj biografiji "Posljednja kraljica" autora Clivea Irvinga koji tvrdi da je budući prijestolonasljednik licemjeran i izgleda starije od svoje 94-godišnje majke kraljice Elizabete.

Prema njegovim riječima postoji veliki rizik da 72-godišnji Charles odovede monarhiju u propast, o čemu je otvoreno progovorio u intervju za Vanity Fair.

"Jedan od problema je što on ne izgleda kao okrepljujući nasljednik. Novi kralj bi trebao biti simbol života i razumijevanja modernog svijeta. A on na neki način izgleda starije od kraljice. Taj stil je sam odabrao, izgleda kao kraljičin brat, a ne sin", smatra Irving.

Brine ga i to što je jako dugo vojvoda od Cornwalla i samoostalno vodi svoje poslove, daleko od kraljevske obitelji pa se boji da bi njegovi postupci bili upitni nakon što preuzme prijestolje.

"Ne voli izazove i razmišlja autokratski. Pokazao se licemjernim više puta", izjavio je.

Tu je izjavu potkrijepio primjerom kada je donesena odluka da vojvoda i vojvotkinja od Sussexa ne bi smjeli koristiti to ime u svrhu monetizacije kraljevskog imena, s čime se Charles složio. Međutim, Irving navodi da je on sam jedan od prvih koji je to učinio sa svojom luksuznom markom "Waitrose Duchy Organic" koja svoje proizvode isporučuje marketima Waitrose i Ocado.

Princ Charles je inače najstariji sin kraljice Elizabete II i princa Philipa te je prvi u redu za britansku krunu. U studenom prošle godine proslavio je 72. rođendan, a poznat je i po tome što je ujedno i čovjek koji najduže u povijesti čeka na tron.