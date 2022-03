U dokumentarnom filmu "Charles i Di: Istina iza njihovog vjenčanja" prikazani su neki dosad nepoznati detalji oko prosidbe princa Charlesa i princeze Diane.

Vjenčanje princeze Diane i princa Charlesa bila je prava bajka u koju su bile uprte oči gotovo cijelog svijeta, ali prema najnovijim informacijama prosidba je bila sve samo ne romantična.

Naime u novom dokumentarnom filmu Channela 5 "Charles i Di: Istina iza njihovog vjenčanja", urednica magazina Majesty Ingrid Seward podijelila je neke dosad nepoznate detalje o ne tako romantičnoj prosidbi. Ona tvrdi da je prijestolonasljednik predložio prosidbu u dječjoj sobi dvorca Windsor jer djeluje toplo i pruža osjećaj doma, prenosi The Mirror.

Diana je imala svega 20 godina, kada je bila dobila poziv da dođe u dvorac Windsor, u posjet koji će joj zauvijek promijeniti život. Tamo ju je dočekao princ Charles koji je od nje bio stariji 13 godina i rekao joj da mu je jako nedostajala, prije nego što ju je odveo u dječju sobu, kako bi joj postavio pitanje života. A Diana prvi odgovor bio je takav da je prsnula u smijeh.

“Mislim da su to vjerojatno bili samo njezini živci. Nije mislila da je to najromantičnija prosidba, ali je imala ponudu", izjavila je Ingrid.

Osim Ingrid u filmu je progovorio i stručnjak za kraljevsku obitelj i biograf Christopher Wilson.

"Nije to očekivala i bila je iznenađena. Princ Charles ju nije podigao u naručje i zagrlio ili učinio bilo što od stvari koje bismo mogli učiniti kada predložimo brak onome koga volimo. Pozvao je svoju mamu, samo da bi rekao 'eto, sad sam to učinio. Zamolila si me da se udam za nekoga i to sam napravio", otkrio je Christopher.

Prije toga susreli su se tek 12 puta, ali kad je napustila dvorac, Diana je bila zaručena za budućeg kralja. U jednom od kasnijih intervjua, Diana je pričala o nekim detaljima prosidbe.

"Rekao je shvaćaš li da ćeš jednog dana biti kraljica. A ja sam mu rekla 'Toliko te volim, toliko te volim'. Odgovorio mi je rečenicom 'što god ljubav znači'. Rekao je to tada. I mislila sam da je to super, da mi je uzvratio", priznala je tada pokojna princeza Diana.

