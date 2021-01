Glumica, producentica i redateljica Adrienne Shelly 2006. godine pronađena je mrtva u svom uredu u New Yorku, a ubio ju je građevinski radnik kojem se požalila na buku.

Adrienne Shelly proslavila se kao glumica u devedesetim godinama prošlog stoljeća ulogama u hvaljenim neovisnim filmovima "The Unbelievable Truth" i "Trust", nakon čega je ostvarila i uspješnu redateljsku te producentsku karijeru.

Film "Recept za život" kojeg je režirala, producirala i u njemu glumila uz Keri Russell, ostvario je golemi uspjeh kod publike i kritike te je kasnije adaptiran i u uspješan broadwayski mjuzikl.

Multitalentiranoj Shelly su nakon toga predviđali blistavu holivudsku karijeru i svi su s nestrpljenjem očekivali što će napraviti sljedeće, no 1. studenog 2006. godine pronađena je mrtva u zahodu svojeg ureda u New Yorku. Bilo joj je samo 40 godina.

Ispočetka se sumnjalo kako je glumica počinila samoubojstvo, no njezin suprug Andy Ostroy je inzistirao na daljnjoj istrazi tvrdeći da je njegova supruga bila sretna i kako nikada ne bi ostavila njihovu kćerkicu Sophie iza sebe. Ispostavilo se da je bio u pravu i policija je, nakon pronađenog otiska muške cipele, proglasila kako je ipak riječ o ubojstvu, a ubrzo je pronađen i počinitelj.

Glumicu je ubio Diego Pillco, građevinar koji je radio u stanu u zgradi u kojoj je bio njezin ured i to iz banalnog razloga. Shelly ga je zamolila da smanji buku jer ju je ometala u radu, nakon čega ju je on slijedio do njezinog ureda i napao.

Istraga je kasnije pokazala da bi Shelly preživjela da ju je Pillco samo ostavio da leži na podu i da nije pokušao inscenirati lažno samoubojstvo. Pillco je priznao krivnju i osuđen je na 25 godina zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta.

Ostroy je nakon smrti supruge osnovao organizaciju Adrienne Shelly Foundation koja pomaže ženama producenticama.

"Mislim da bi Adrienne bila sretna što u njezino ime pomažemo ženama poput nje", kazao je Ostroy za People.

Women Film Critic Circle svake godine dodjeljuje nagradu nazvanu po Shelly za "najstrastveniju borbu protiv nasilja nad ženama u filmu". Ostroy je također za svoju pokojnu suprugu uredio i vrt u parku Abington Square nasuprot zgrade u kojoj je ubijena.

Iako je od njene smrti prošlo više od 14 godina, Shellyn utjecaj je i dalje prisutan zahvaljujući njezinom suprugu, ali i filmskom te kazališnom nasljeđu koje je ostavila iza sebe.