TLC je u devedesetima bila najuspješnija ženska grupa na svijetu, a sve se promijenilo kada je 2002. godine u prometnoj nesreći poginula jedna od članica.

Sjećate se ženske grupe TLC koja je u devedesetima osvojila svijet pop glazbe?

Trio kojeg su činile Tionne Watkins "T-Boz", Rozanda Thomas "Chilli" i Lisa Lopes "Left Eye" 1994. godine su se svojim albumom "CrazySexyCool" upisale u glazbenu povijest kao dotad najprodavanija ženska grupa, a njihov najveći hit "Waterfalls" je 1995. godine sedam tjedana proveo na prvom mjestu Billboardove top ljestvice.

Otpjevale su neke od najmoćnijih ženskih himni među kojima je svakako najpoznatija "No Scrubs", ali i njihov prvi uspješni singl "Ain't 2 Proud 2 Beg" iz 1992. godine koji ih je lansirao među zvijezde.

Do 2000. godine nagrađene su s četiri Grammyja i to dvaput za najbolji R&B album. I dok se činilo kako im se ništa ne može prepriječiti na uzastopnom putu slave, 2002. godine zadesila ih neočekivana tragedija nakon čega ništa više nije bilo isto.

U tragičnoj prometnoj nesreći poginula je Lisa Lopes kojoj je tada bilo samo 30 godina. Vozila je iznajmljeni terenac u Hondurasu s još troje ljudi u automobilu kada je odlučila zaobići kamion koji je sporo vozio. Do nesreće je došlo kada je pokušala izbjeći auto koji je dolazio u njezinu smjeru. Automobil koji je vozila prevrnuo se nekoliko puta na cesti, udario je u dva stabla te na kraju završio u provaliji uz cestu. Lisa i svi suvozači od siline udarca izletjeli su kroz prozore, a samo je glazbenica zadobila fatalne ozljede i preminula na licu mjesta. Nesreća je snimljena jer su u tom trenutku snimali dokumentarac, a bila je dostupna i na YouTubeu.

Na njezinu sprovodu bile su tisuće ljudi, a mnoge kolege odale su joj počast. Nakon smrti objavljene su njezine snimke na kojima je radila te posthumno i album, a mnogi su tvrdili kako svijet još dugo neće vidjeti talent sličan onome koji je imala Lisa Lopes.

Lisa je bila kreativna snaga TLC-ja , no kolegice iz benda često su je u intervjuima blatile govoreći da je sebična i misli samo na svoj interes, da bi se kasnije pravdale kako u svakoj grupi mora doći do svađe i da to nije ništa čudno. Uz bend, Lisa je imala i vlastitu tvrtku za lov na talente te je htjela biti podrška mladima koji ulaze u svijet glazbe.

Nakon Lisine smrti, preostale dvije članice nastavile su nastupati kao TLC no više nikad nisu uspjele povratiti staru slavu. Posljednji album izdale su 2017. godine, a njihov menadžer Bill Diggins potvrdio je i da su se njime oprostile od grupe TLC.