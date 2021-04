Fotografija princa Philipa i kraljice Elizabete je snimljena 2003., a fotoreporter, koji ju je okinuo, otkrio je okolnosti u kojima je nastala.

Princ Philip i kraljica Elizabeta II. su bili u braku 73 godine, a zajedno su prošli kroz mnoge važne, teške i sretne trenutke.

Sa svih događaja na kojima je sudjelovao ovaj skladni par su uvijek bile objavljivanje službene fotografije i rijetko se moglo vidjeti neku spontanost. No sada je upravo drukčiji prizor princa i kraljice privukao pozornost i njihova zajednička slika je postala viralna.

Za fotografiju na kojoj su Philip i Elizabeta, javnost je dala jedno zanimljivo objašnjenje. Naime, da se princ maskirao u stražara i kada je kraljica na povratku sa službenog događanja shvatila da je to on ispred Buckinghamske palače, nije se mogla prestati smijati. To se mnogima činilo kao logično objašnjenje jer je Philip bio poznat po svom humoru što je i njegov unuk, princ Harry istaknuo u priopćenju kojim mu je odao počast.

Fotografiju možete pogledati ovdje.

No Chris Young, koji je okinuo fotografiju pred dvorcem Windsor u travnju 2003., objasnio je o čemu je bila riječ.

"Posrećilo mi se. Prepoznao sam da je riječ o jednom ljudskom trenutku. Smijala se poput djevojčice i on se isto smijao. Mislio sam da je reakcija od oboje bila prilično unikatna", ispričao je Young za BBC.

Ta fotografija je završila na naslovnici mnogih medija sljedećeg dana. Fotoreporter je objasnio da se par nije smijao zbog Philipove šale nego zbog roja pčela koje je pčelar morao micati tijekom trajanja jednog kraljevskog događanja.

Inače, princ je preminuo 9. travnja 2021. u 100. godini nakon što je ranije imao operaciju srca.