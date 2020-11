John Fraser proslavio se 50-ih godina, a preminuo je u 90. godini života nakon borbe s rakom jednjaka koji nije želio liječiti kemoterapijom.

John Fraser, koji je najpoznatiji po kultnom ratnom filmu "The Dam Busters", preminuo je 7. studenog u 90. godini života.

Glumac, kojeg su jednom opisali kao najzgodnijeg muškarca u Velikoj Britaniji, umro je nakon što se godinu dana borio s rakom jednjaka odbijajući pritom ići na kemoterapiju. Preminuo je mirno u krevetu u svom domu u Londonu, a pronašao ga je njegov partner, umjetnik Rodney Pienaar (68) s kojim je bio 42 godine u vezi, piše Daily Mail.

Fraser se proslavio 1955. u legendarnom ratnom filmu "The Dam Busters" u kojem je utjelovio zračnog poručnika. Cijelu karijeru se mučio pokušavajući uskladiti posao sa željom za istinskom ljubavlju i prihvaćanjem. Postao je miljenik žena kada se proslavio 50-ih, no na njihovu žalost John je bio homoseksualac. To je bio problem za njega jer su seksualni odnosi između muškaraca bili zabranjeni u Engleskoj i Walesu do 1967.

Glumac je pokušavao promijeniti svoju seksualnu orijentaciju i išao je psihijatru te je čak provodio eksperimente sa ženama kako bi testirao svoju seksualnost.

No shvatio je da to nije moguće i u javnosti su ga nazivali poželjnim neženjom. Pojavio se u više od 20 filmova među kojima su "Tunes Of Glory" i "The Waltz of the Toreadors".

Njegov partner Rodney je otkrio da je John uvijek govorio da je imao čudesan život nakon što je pobjegao od siromaštva iz djetinjstva i obožavao je putovati nakon što su se njih dvojica zaljubili u Cape Townu.

"Imao je rak jednjaka više od godinu dana i odbio je kemoterapiju. To je bila stvar godina, nikad nije pušio. Bio je u bolnici Chelsea i Westminster do prije dva tjedna i onda se vratio kući. Bilo bi grozno da je umro u bolnici, no srećom svoj posljednji tjedan je proveo doma", ispričao je glumčev partner.

"Boravio je u bolnici jer mu se disanje pogoršalo i onda je dobio infekciju na prsima pa je bio na morfiju. Ponekad sam mu morao drobiti tablete i zamiješati ih u jogurt. Našao sam ga u subotu ujutro i izgledao je jako spokojno u svom krevetu. Bio je bolestan, ali nije imao Covid-19", dodao je.

Rodney je otkrio da će Fraser biti kremiran, a sljedeće godine se nada da će s njegovim prijateljima nešto organizirati u spomen na njega. "Napisao je nekoliko romana i nastavio je pisati u svojim posljednjim danima. Također je volio ići u lokalno kazalište", ispričao je glumčev partner kako je provodio zadnje dane života.

John je mogao ostvariti holivudsku karijeru, no bilo ga je strah proslaviti se izvan granica Ujedinjenog Kraljevstva. Zbog toga je odbio nekoliko uloga, a tijekom snimanja filma "The Wind Cannot Read" 1958. u Indiji dogodio se incident. Naime, potukao se s velškim glumcem Ronaldom Lewisem jer je komentirao njegovu seksualnost.

Inače, Fraser se rodio 18. ožujka 1931. u Glasgowu, a odgojile su ga dvije starije sestre i otac alkoholičar. Kada je imao 11 godina, zlostavljao ga je tinejdžer koji je bio vojnik i evaukiran je tijekom 2. svjetskog rata iz Pollokshieldsa u grad Kirkcudbright.

Jedna od njegovih pamtljivih uloga je bila ona The Monitora u "Doktoru Who" 1981., a posljednja ona u filmu "Truth or Dare" iz 1996.