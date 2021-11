U novom dokumentarnom filmu "Freddie Mercury: Final Act" bit će otkriveni detalji posljednjih mjeseci života frontmena grupe Queen i njegove posljednje riječi upućene prijateljima.

Od smrti nikad prežaljenog frontmena grupe Queen, legendarnog Freddieja Mercuryja prošlo je već 30 godina, a njegovi se obožavatelji i dan danas dive njegovoj karizmatičnosti i energiji kojima je cijeli svijet držao na dlanu, sve do svojih posljednjih trenutaka.

Upravo o posljednjem periodu njegova života bit će riječ u novom dokumentarnom filmu "Freddie Mercury: Final Act" za koji je odlučila progovoriti bliska mu prijateljica Anita Dobson, poznata i kao supruga gitarista grupe Queen Briana Maya, koja je otkrila kako je Freddie čak šest mjeseci pripremao umrijeti u svojoj kući u Zapadnom Londonu u studenom 1991. godine.

"Kada više ne mogu pjevati, dragi, onda ću umrijeti. Past ću mrtav", bila je jedna od njegovih posljednjih rečenica koje je uputio prijateljima.

Tada mu je bilo tek 45 godina, a o posljednjem poglavlju njegova života progovorio je i njegov odani osobni asistent Peter Freestone koji se prisjetio kako se brinuo o njemu, zajedno s prijateljem Joem Fanellijem. Prema njegovim riječima Freddie je tijekom posljednja dva tjedna zvijezda odbijao lijekove koji su ga održavali na životu.

“Jedino što bi uzeo bile su tablete protiv bolova, polako je sve puštao. Joe me nazvao oko 5.30 ujutro i Freddie je tada zapravo pao u komu. Vidjeli smo da se malo pomaknuo, a onda dok smo mu mijenjali majicu samo smo pogledali i vidjeli da su mu se prsa prestala micati", ispričao je Peter.

Freddie koji je umro od komplikacija prouzrokovanih AIDS-om, do kraja je stvarao sjajnu glazbu, a Peter je objasnio kako je smrt glumca Rocka Hudsona 1985. godine jako utjecala na njega.

“Freddieja je to natjeralo da se suoči s činjenicama i umjesto toga da se smatra besmrtnim i mišljenja da se to događa nekom drugom, da prihvati stvarnost. Nekoliko Freddiejevih prijatelja je zapravo umrlo, najbliži je bio iz New Yorka, John Murphy", izjavio je Peter.

Queen je 1986. godine uživao u rasprodanim nastupima na stadionu Wembley i Knebworthu, no nakon toga Freddie je rekao kako više ne želi na turneje, a godinu dana kasnije dijagnosticiran mu je HIV.

“Freddie je samo sjeo i rekao 'OK, dečki vjerojatno znate što se događa sa mnom. Znate s čime imam posla i ne želim razgovarati o tome. Ne želim ništa poduzimati osim da nastavimo biti onakvima kakvi jesmo. Želim nastaviti stvarati glazbu dokle god mogu. Nećemo se zadržavati na tome i idemo dalje. Svi smo rekli ‘OK’ i to je bilo to. Došlo je do rasprave o tome što ćemo reći ako nas drugi pitaju o tome i svi smo se složili da ćemo to poreći kako bismo zaštitili Freddieja", otkrio je Brian.

"Kad smo bili u studiju i kada su vrata studija bila zatvorena, zabavljali smo se. Za Queen kao obitelj to je bilo fantastično. Nikad nismo bili bliži, ali tada je Freddie patio", dodao je.

Freddiejeva sestra Kashmira Bulsara prisjeća se kako joj je rekao da ima neizlječivu krvnu bolest, ali je zanijekao da je riječ o AIDS-u.

“Znala sam da je AIDS, ali on nije želio pričati o tome. Iako ga je tijelo iznevjerilo, glas mu je i dalje bio jak. Kada bi Freddie gledao svoje vlastite snimke, komentirao bi 'Tada sam bio zgodan' i to je bilo jako teško jer je znao kroz što prolazi. Ja sam mislila da je moj brat zgodan još uvijek", izjavila je Kashmira.

"This Are The Days of Our Lives" bio je posljednji video koji je grupa snimila i Freddie je tada bio u velikim bolovima, čak nije mogao ni dugo stajati na nogama.

“Mama ga je posjećivala više puta nego tata. Mislim da to nije mogao podnijeti jer je pred kraj izgledao kao kostur. Sjećam se da je čitao jedan od članaka i suze su mu krenule same od sebe, rekao je: ‘Ovo sam trebao biti ja umjesto Freddieja", prisjetila se Kashmira.

Freddie je svijetu da ima AIDS rekao tek dan prije smrti.

“To je bilo najavljeno prije nego što je umro, jer nije želio biti predmet sažaljenja ili ispitivanja i u roku od 24 sata je nestao. Vjerojatno je to bio savršen trenutak. Prokleto dobar potez, pomislio sam. Prva osoba koju sam tada nazvao bio je Elton John jer sam znao da je bio upućen u sve. Elton i Freddie su bili veliki prijatelji i znao sam da je mu je bio posebna podrška posljednjih dana", izjavio je bubnjar Queen Roger Taylor.