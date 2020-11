Britanski mediji objavili su fotografije koje javnost dosad nije imala prilike vidjeti, a na njima je princ William vidno alkoholiziran i u društvu nepoznate djevojke, dok njegove drage Kate Middleton nije bilo nigdje na vidiku.

Britanski mediji došli su u posjed dosad neviđenih fotografija njihova princa Williama na kojim se zabavlja i pleše s nepoznatom plavokosom djevojkom u seksi outfitu, nakon što je što je popio nekoliko čašica tekile i votke i tonikom.

Fotografije su prema pisanju Daily Maila nastala oko 3 sata ujutro i u pozadini svira pjesma "Billie Jean" Michaela Jacksona, a William izgleda kao da ga nije briga za apsolutno ništa na svijetu u tom trenutku. S njim su bili i njegovi prijatelji, a sve se to izdogađalo u podrumu londonskog K Bara na Fulham Roadu.

Nakon što je William morao podnijeti teret teškog razvoda svojih roditelja i očekivanja vezana uz kraljevske dužnosti, njegovo se ime povezivalo uz mnoge žene i pratilo svako njegovo druženje s misterioznim ljepoticama, kao i ovo te rujanske noći 2007. godine.

I dok je tada 25-godišnji William uživao u plesu, držeći partnericu oko struka i ne skidavši osmijeh s lica, u blizini njega nigdje nije bilo njegove drage Kate Middleton, s kojom je već tada bio u vezi pet godina. Par se tog ljeto razdvojio i to iz razloga što on još uvijek nije bio spreman za brak. Svatko je nastavio sa svojim životom, no za britansku javnost bila je velika ljubavna priča koja se urušila poput kule od karata. No ono što je intriganto u cijeloj priči je to da je par odlučio ponovno biti zajedno i to baš prije nego je William uhvaćen s nepoznatom djevojkom pa je to Britancima novi šok.

"Mislim da ako s nekim izlaziš jako dugo vremena, da ga jako dobro upoznaš. Prolazite zajedno kroz dobra vremena i kroz loša vremena. Ljudi iz toga mogu izaći jači i naučiti puno o sebi", bila je izjavila u jednom od intervjua.

Ipak, William prema pisanju britanskih medija iz tog noćnog izlaska otputio bez plesne partnerice, ali u društvu policijskih službenika koji su ga morali pridržavati dok je teturao ulicom od koje čašice previše.