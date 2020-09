Do danas je Pink ostala jedna od najpopularnijih pjevačica, a tijekom zavidne karijere prodala je više od 90 milijuna albuma. Danas slavi 41. rođendan.

Američka pjevačica Alecia Beth Moore, poznatija po umjetničkom imenu Pink, svijet je osvojila kao buntovna tinejdžerica ružičaste kose, a do danas je ostala jedna od najboljih svjetskih pjevačica.

Pink je rođena u Pennsylvaniji, a o svom traumatičnom djetinjstvu redovito je pjevala u svojim hit-singlovima te je pričala o tome u intervjuima. Iako je rođena kao zdrava beba, još u ranoj dobi razvila je astmu zbog koje je imala brojne probleme. Njezini roditelji imali su problema u braku još od njezina rođenja, a prije 10. rođendana slavne pjevačice razveli su se.

Interes za glazbu pokazivala je od rane dobi, a već u srednjoj školi imala je bend s kojim se natjecala na lokalnim showovima. Po klubovima u Philadelphiji počela je nastupati s tek 14 godina, a u to je vrijeme usvojila i umjetničko ime Pink, koje si je nadjenula po liku iz filma Quentina Tarantina. Priključila se i grupi Choice, no djevojke su bile maloljetne te nikada nisu objavile prvi album, ali diskografska je kuća u Pink vidjela poseban talent te su joj ponudili samostalni ugovor.

Debitantski album "Can't Take Me Home" objavila je 2000. godine, a albumom koji je uslijedio, "Misundaztood", pokorila je svjetske top-liste. "Get the Party Started", "Don't Let Me Get Me" i "Just Like a Pill" samo su neki od internacionalnih hitova s toga albuma, koji je prodan u više od 13 milijuna kopija diljem svijeta. Redovito je koketirala s popom i rockom, a na vrhuncu svoje karijere otvoreno je blatila izvođače poput Britney Spears i Christine Aguilere u svojim pjesmama te je nailazila na veliku podršku publike. Kritizirala je američku vlast, sebičnost ljudi, šovinizam i seksizam, kao i kulturu koja žene promatra samo kao seksualne objekte. Tako je 2017. na njezinu sedmom albumu "Beautiful Trauma", koji je postao treći najprodavaniji album godine, direktno prozvala predsjednika Donalda Trumpa za rasizam, nepoštivanje demokratskih prava i općenito podržavanje vladavine elite nauštrb naroda.

Supruga je zaprosila preko semafora usred utrke

Slavna pjevačica raskošna glasa nikada nije skrivala da nije imala lak život. Njezina majka otkrila je kako je Pink za vrijeme svojih tinejdžerskih godina bila jako depresivna, a jedinu utjehu pronalazila je u svojim pjesmama i stihovima. Navodno su njezine pjesme iz tog razdoblja bile vrlo mračne i ponekad vrlo zabrinjavajuće jer su izražavale želju za samoubojstvom i samoozljeđivanjem.

Nazivali su je i usijanom glavom i rugali su joj se u školi, a ona je na sve reagirala buntovništvom i željom da pomiče granice.

Tijekom karijere naslovnice medija punila je i privatnim životom, a iako je govorila da ne želi ulaziti u ozbiljne veze, promijenila je mišljenje kada je 2001. godine upoznala Careyha Harta. Hodali su dvije godine, a nakon kraćeg prekida Pink je zaprosila svog dečka 2005. godine tijekom utrke motora u kojoj je on sudjelovao. "Hoćeš li se vjenčati sa mnom. Ozbiljna sam", napisala je Pink na semaforu usred utrke. Carey isprva nije primijetio poruku, no čim ju je vidio, zaustavio se i prihvatio. Par je pred oltar stao na Kostarici godinu kasnije.

Rastali su se 2008. godine, a ona je sve objasnila singlom "So What". Nakon dvije godine svađe pomirili su se, a 2010. pjevačica je potvrdila kako čekaju svoje prvo dijete. Kćer Willow Sage rodila je u lipnju 2011., a sina Jamesona Moona par je dobio 2016. godine.

Do danas je Pink ostala jedna od najpopularnijih pjevačica, a tijekom zavidne karijere prodala je više od 90 milijuna albuma, osvojila tri Grammyja, dvije nagrade Brit te sedam nagrada MTV Video Music.