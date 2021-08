LeAnn Rimes na američkoj je glazbenoj sceni još otkako je bila djevojčica, a zahvaljujući velikom talentu osvojila je srca obožavatelja diljem svijeta. Tijekom karijere vodila je i turbulentan privatni život.

Američka pjevačica i glumica LeAnn Rimes proslavila se s tek 13 godina, a kada je otpjevala obradu pjesme "Blue" Billa Macka, postala je najmlađa country zvijezda u SAD-u poslije Tanye Tucker. Ovih dana slavi 39. rođendan, povodom kojeg smo se prisjetili detalja iz njezine burne karijere.

Rimes je rođena u Mississippiju, no njezina se obitelj preselila u Teksas kada je imala šest godina. Još kao djevojčica pohađala je satove plesa i pjevanja, a s pet godina je prvi put nastupila na jednom lokalnom natjecanju. Do svoje devete godine je bila već iskusna pjevačica, a country glazba postala joj je favorit. Njezin otac Wilbur Rimes odlazio je s njom na turneje, a otvorio je i vlastitu diskografsku kuću pod čijom je etiketom LeAnn izdavala glazbu.

Već s prvim studijskim albumom "Blue" postala je prava zvijezda diljem SAD-a, a taj album je dosegnuo i multi-platinastu nakladu. Kada je imala 14 godina postala je najmlađa dobitnica Grammyja, a iste je godine osvojila brojne druge nagrade. Nakon toga je počela snimati pjesme koje su imale više pop zvuk, a diljem svijeta je postala poznata 2000. godine nakon što je objavljen hit-film "Djevojke iz Coyote bara" u kojem je i glumila. Napisala je skoro sve pjesme sa soundtracka filma, a njezin hit "Can't fight the moonlight" još danas svi znaju na pamet. Rimes još danas uspješno radi, a vojska njezinih obožavatelja jedva čeka svaki sljedeći studijski album.

Sa svojim ocem Wilburom ima burnu prošlost. U ožujku 2000. godine podigla je tužbu protiv njega i svog bivšeg menadžera Lylea Walkera. U tužbi je navela kako su joj tijekom prijašnjih pet godina ukrali sedam milijuna dolara. Bogatstvo koje je stvarala još otkako je djevojčica njezin je otac iskorištavao, a nikada nije saznala koliko se točno okoristio.

Nakon pravnih bitki po sudu, LeAnn se zaljubila u svog pjesača Deana Shermeta. Upoznali su se 2001. godine, a već nakon prvog spoja Rimes je američkim medijima rekla kako je to muškarac za kojeg se želi udati. Pred oltar su stali 2002. godine, no 2009. su se razišli. Razlog tome bila je njezina afera s glumcem Eddiejem Cibrianom, s kojim je radila na jednom filmu. I on je bio oženjen u to vrijeme, a supruga s kojom je dobio dva sina odmah je predala papire za razvod.

Cibrian i Rimes vjenčali su se 2011. godine na privatnoj ceremoniji u Kaliforniji, a još danas su zajedno te nerijetko ističu koliko su sretni jedno s drugim.