Samantha Fox, koja 15. travnja slavi 55. rođendan, nakon veza s brojnim muškarcima i smrti partnerice, pronašla je sreću s Norvežankom Lindom Olsen, majkom dvojice sinova.

Britanka Samantha Fox osvojila je svijet 80-ih svojom glazbom, ali i seksipilom te je zbog toga imala vojsku obožavatelja.

Samantha je postala senzacija preko noći nakon što je kao 16-godišnjakinja pozirala u toplesu za slavnu Page 3 britanskog tabloida The Sun. Bila je najmlađi model kojem je uspjelo pojaviti se na njoj i ubrzo je nosila titulu najpopularnije pin-up djevojek tog razdoblja.

Kada je osvojila javnost svojim izgledom i seksipilom, pokazala je i svoj pjevački talent. Samantha je 1986. objavila debitantski singl "Touch Me" koji je poharao glazbene ljestvice i bio na prvom mjestu u 17 zemalja. Popularne su bile i njezine pjesme "Naughty Girls" i "I Wanna Have Some Fun", a 1988. je bila nominirana za nagradu Brit u kategoriji najbolje ženske glazbene umjetnice.

Dok je gradila pjevačku karijeru, Samantha je odlučila zapostaviti onu modela. Pojavila se još pokoji put u tabloidu The Sun, ali u posebnoj prigodi kada je Page 3 slavio 25. godišnjicu svog postojanja i tada se opet skinula u toples što je oduševilo njezine muške obožavatelje. Sredinom 90-ih pozirala je za izdanje magazina Playboy.

Osim što se bavila pjevanjem, odradila je neke reklame i voditeljske angžmane. Pojavila se u američkom sitcomu "Charles in Charge" kao Samantha Steele, rock zvijezda koju njezini agenti sile da glumi da ima romansu s Charlesom kako bi privukla pozornost medija. Iza nje su i filmovi "The Match", "7 Cases" i "Sharknado 5: Global Swarming".

Samantha nije imala problema ni izložiti svoj privatni život pa je tako sa svojom partnericom Myrom Stratton 2008. sudjelovala u showu "Celebrity Wife Swap". Bila je u još nekoliko reality emisija, no ono što je privlačilo pozornost javnosti nakon što je odustala od modelinga je njezin odnos s ocem Patrickom Foxom koji joj je bio menadžer.

Naime, tužila ga je 1991. i unajmila računovođe da otkriju gdje je nestalo više od milijun funti za koje je vjerovala da je pronevjerio s njezinih računa. Sud je naredio njenom ocu da joj isplati 363.000 funti, a pjevačica i on nisu pričali gotovo cijelo desetljeće kada je on 2000. preminuo.

Javnost je intrigirao i Samanthin ljubavni život, pogotovo brojne muške obožavatelje koji su uzdisali za njom. Iako je prije imala brojne veze s muškarcima, Fox je pokrenula brojne špekulacije o svojoj seksualnosti krajem 90-ih godina. Kasnije je priznala kako nikada prije Myre Stratton nije bila iskreno zaljubljena u ženu. "Ljudi govore da sam gej. Jedino što znam je to da sam zaljubljena u svoju menadžericu Myru", rekla je Samantha jednom prilikom. Djevojke su bile u vezi sve do 2015. kada je Stratton u dobi od 60 godina preminula od karcinoma.

Tijekom njene karijere koju su obilježile seksi fotografije i glazbeni hitovi, Fox se ponovno vratila i kršćanstvu. "Bog mi je podario tijelo. Znam da su moje fotografije brojne ljude razveselile i u tome nema konflikta", istaknula je svojedobno pjevačica koja 15. travnja slavi 55. rođendan. Objasnila je i kako nikad nije promovirala pornografiju.

Samantha je 2019. ponovno privukla pozornost javnost kada je prodavala svoje grudnjake, korzete, trikoe i haljine koje je nosila na vrhuncu svoje slave. Zainteresirala je mnoge pa je tako primjerice bikini sa snimanja showa "I'm a Celebrity" prodala za 300 eura.

To nije ništa čudno s obzirom da su tijekom dana njezine najveće slave muškarci tetovirali njeno ime na svojim tijelima. Jednom joj je prilikom prišao muškarac i zamolio je da mu se potpiše na čelo. Tjedan dana kasnije dobila je fotografiju njegova prijatelja koji joj je pokazao kako je istetovirao njezin potpis na istome mjestu. Imala je i tjelohranitelje kao tinejdžerica jer se bojala da bi je netko zbog prevelike slave mogao napasti, a brojni muškarci pratili su svaki njezin korak.

Inače, Fox je od 2016. u vezi s Norvežankom Lindom Olsen (47), majkom dva sina koja vodi privatan život i pjevačica je istaknula da joj je drago što nije kao ona u šoubiznisu. Zaručile su se u ožujku 2020. i planirale su vjenčanje u Essexu, no odgodile su ga zbog situacije s koronavirusom.