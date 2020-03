Lene Nystrøm aktivna je na društvenim mrežama te često dijeli detalje iz svog života, a grupa je ponovno došla u centar pažnje nakon što su krajem prošle godine najavili nastup na festivalu Coachella.

Album "Aquarium" i singl "Barbie Girl" neizostavan su dio djetinjstva brojnih generacija.

Grupa Aqua danska je eurodance senzacija koja je 1997. godine digla čitav svijet na noge velikim hitom, a i danas se svi sjećaju stihova njihove najpoznatije pjesme.

Norveška pjevačica Lene Nystrøm aktivna je na društvenim mrežama te često dijeli detalje iz svog života, a grupa je ponovno došla u centar pažnje nakon što su krajem prošle godine najavili nastup na festivalu Coachella koji se trebao održati u travnju, no zbog pandemije koronavirusa odgođen je za kraj godine.

Priča grupe Aqua krenula je nakon što je Lene radila na norveškom kruzeru, a uočio ju je glazbenik René Dif. Skupa su pokrenuli bend Joyspeed, koji se kasnije preimenovao u Aqua. Lene i Rene u grupu su primili još Sørena Rasteda i Clausa Norreena te su skupa svirali dok je grupa bila na vrhuncu slave.

Pjesma "Barbie Girl" treći je singl s njihova albuma i prva pjesma koja je postigla globalni uspjeh. Objavljena je 1997. godine, a izveli su je i kao gostujuću pjesmu na Eurosongu 2001. godine, malo prije nego što se grupa raspala.

Nystrøm je nastavila karijeru pjevačice, a krenula je u solo vode te je 2003. godine objavila svoj prvi album "Play with Me". Pjesme s albuma završile su na lokalnim top-listama u Norveškoj i Danskoj, no u ostatku Europe i svijeta nije prošla dobro. Nekoliko godina kasnije grupa se u nešto manjem sastavu ponovno okupila te su aktivni i do danas.

Album s najvećim hitovima objavili su 2009. godine te su bili na turneji, no i dalje su najpoznatiji po pjesmi "Barbie Girl", iako su tijekom godina objavili još nekoliko singlova.

Lene Nystrøm ljubovala je uglavnom s članovima benda tijekom svoje karijere. Pjevačica i René Dif spetljali su se na samom početku grupe, a veza je trajala tri godine prije nego što su se razišli. Za drugog kolegu iz benda, Sørena Rasteda udala se 2001. godine na ceremoniji u Las Vegasu, a par skupa ima dvoje djece. Iz Danske su se 2004. godine preselili u London gdje i danas rade, no 2017. godine su nakon 16 godina braka objavili da se rastaju.