Cher je tijekom svoje bogate karijere glumila i pjevala, rasprodala je milijun koncertnih ulaznica, a proslavila se zahvaljujući pjesmi koju je izvela s bivšim suprugom Sonnyjem Bonom.

Legendarnu Cher mnogi nazivaju "Božicom popa", a ova diva iza sebe ima više nego zanimljivu karijeru.

Cherilyn Sarkisian, poznatija pod umjetničkim imenom Cher, proslavila se još 1965. s pjesmom "I Got You Babe" koju je otpjevala s tadašnjim mužem Sonnyem Bonom. Par se upoznao 1962. godine u jednom kafiću u Los Angelesu, a u to je vrijeme Cher izašla iz škole te je otišla od kuće kako bi sa 16 godina ganjala karijeru. Sonny je u to vrijeme imao 28 godina i bio je asistent Philu Spectoru te joj je obećao da će ih upoznati.

Par se ubrzo zaljubio te su počeli graditi vlastitu karijeru. Kako je rasla njihova slava, rasla je je i promjena Sonnyjevog raspoloženja prema obitelji i životu općenito. Tada je započela faza njegovo varanja, a s drugim ženama je bio nekoliko puta. Upravo to ostavilo je golem trag na njihovoj osobnoj i poslovnoj vezi. Vjenčali su se i kasnije su dobili kćer, no ljubav nije bila dugog vijeka. Papire za razvod predala je 1974. godine, a ono što je uslijedilo postalo je prava sapunica. Cher se tri dana nakon udala za Gregga Allmana u Las Vegasu, a brak je trajao devet dana prije nego što je predala papire za razvod. Par se nakon toga pomirio i bili su skupa sve do 1979. godine te imaju i sina.

Cher je poznata i po vezama s mlađim muškarcima. Bila je sa 16 godina mlađim glumcem Tomom Cruiseom. Također je ljubovala s Valom Kilmerom (60) s kojim ju je dijelilo 14 godina razlike. Bila je u vezi i s glumcem Ericom Stoltzom (58), gitaristom Richiejem Samborom (60) te 18 godina mlađim pekarom Robom Camillettijem.

Glazbenu divu nerijetko su prozivali zbog plastičnih operacija. Otvoreno je priznala da je išla na facelifting za razliku od mnogih njezinih kolegica. "Da, imala sam facelifting. Tko nije?", upitala je Cher. Istaknula je mnogo puta da je glupo rugati se ljudima koji idu na plastične operacije. "To me usrećuje. I znate, ako želim staviti svoje grudi na leđa, to je moje tijelo i moj odabir", odbrusila je pjevačica. Stručnjaci za plastičnu kirurgiju su potvrdili da je sređivala vrat, podizala očne kapke i da redovito ide na botoks.

Pjevačica je 1998. doživjela ponovni glazbeni uspon hitom "Believe", a nekoliko godina kasnije je otišla na turneju "Living Proof: The Farewell Tour" koja joj je donijela dobit od 250 milijuna dolara. Time je ušla na listu najunosnijih turneja svih vremena. Pjevačica je među glazbenicima koji su prodali najviše primjeraka svojih albuma, a osvojila je i brojne nagrade Emmyja, Grammyja i Zlatnog globusa.

Pjevačica koja zdušno podupire LGBT zajednicu, svojedobno je progovorila o promjeni spola svoje kćeri Chastity. Nakon operacije se predstavlja pod imenom Chaz Bono. On se odlučio na taj korak 2009. "Jako sam ga podupirala i godinama smo pričali o tome. No priznajem da je bilo teško u početku. Čudno je to nekako za jednu majku. Imala sam jedno dijete i onda sam čekala da dobijem drugo", ispričala je.