Alicia Keys danas je jedna od najpriznatijih pjevačica na svijetu, no počeci joj nisu bili laki. Odrasla je s majkom, a oca je rijetko i spominjala. Povodom njezina 40. rođendana prisjetili smo se detalja iz njezina života.

Američka pjevačica Alicia Keys jedno je od najpoznatijih imena na svjetskoj glazbenoj sceni, a u glazbu se zaljubila još kao djevojčica.

Alicia je rođena 25. siječnja u New Yorku te je odrasla s majkom Teresom, a o svom ocu nikada nije htjela previše pričati. Govorila je kako njezini roditelji nisu nikada imali poseban odnos te da joj otac nije ni bio prisutan u životu. "Nisam u kontaktu s njim. To je u redu. Dok sam bila mlađa premišljala sam se oko toga i ljutila se, no pomoglo mi je sve to da shvatim kako je moja majka bila snažna žena koja je i mene učinila takvom", rekla je Keys u intervjuu 2011. godine.

Nedavno je otkrila i kako ju je glazba spasila od droge i prostitucije. "Ja sam ona osoba koja nije trebala uspjeti. Trebala sam završiti kao prostitutka, mlada majka sa 16 godina ili ovisnica o drogama. Ja sam upravo ona koja je trebala biti na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme", rekla je pjevačica u intervjuu.

Alicijina majka bila je vrlo važan faktor i u njezinoj karijeri. Kada je pjevačica imala sedam godina krenula je na satove klasičnog klavira, a već do 12. godine sama je i skladala glazbu. Sve do 18 godine školovala se za klavir, a prvi diskografski ugovor potpisala je s 15 godina.

Na svjetskoj glazbenoj sceni pojavila se 2001. godine, a već prvim albumom "Songs in a minor" pokorila je sve top liste. Samo godinu kasnije osvojila je čak pet nagrada Grammy, a već je onda bilo jasno da ju čeka uspješna glazbena karijera. Tijekom posljednjih 20 godina dobila je brojna priznanja za svoj rad, ugledni časopisi su je svrstali među najutjecajnije glazbenice na svijetu

Za razliku od nekih poznatih kolegica, Alicia je uvijek brinula o tome da joj privatni život takvim i ostane. Godinama je bila u vezi s Kerryjem Brothersom. Par se upoznao sredinom 90-ih te su bili zajedno sve do 2008. godine. Brothers je s Keys radio i na njezinoj glazbi, a potpisan je kao producent na njezina prva četiri albuma.

Nakon prekida ljubila je producenta Swizz Beatza. Par se poznaje još od tinejdžerskih dana, a u svibnju 2010. godine objavili su da čekaju svoje prvo dijete. Pred oltar su stali iste godine na maloj ceremoniji na Mediteranu, daleko od očiju javnosti. Prvog sina Alicia je rodila u listopadu 2010., a četiri godine kasnije rodila je i drugo dijete.

Pjevačica je danas jedna od najuspješnijih na svijetu, a surađivala je i s brojnim kolegama sa scene.