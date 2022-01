Pjevačica Aaliyah bila je na vrhuncu slave kada je izgubila život u tragičnoj avionskoj nesreći 2001. godine. Ovih dana bi proslavila tek 43. rođendan.

"Princeza R&B-a", kako su zvali popularnu Aaliyah, ovih bi dana proslavila tek 43. rođendan, a njezina je smrt 2001. godine šokirala svjetsku glazbenu scenu.

Punog imena Aaliyah Dana Haughton, pjevačica je rođena u New Yorku te je odrasla u Detroitu, a glazbom se počela baviti još kao djevojčica. Majka ju je upisala na satove pjevanja u ranijoj dobi te je nastupala po vjenčanjima i na humanitarnim zabavama, a već s deset godina se prijavila za nastup u jednom popularnom showu.

Prvi diskografski ugovor potpisala je s 12 godina, a prvi službeni mentor joj je bio glazbenik R. Kelly. Upravo s njim napisala je i snimila prvi album, koji je objavljen kada je imala 14 godina. Svi su još onda pričali kako je pred njom blistava karijera, a svakim novim singlom je rušila top ljestvice diljem svijeta.

Timbaland i Missy Elliot vinuli su je u glazbena nebesa s drugim studijskim albumom na kojem su radili s njom, a koji je prodan u milijune primjeraka diljem svijeta. Aaliyah je živjela punim plućima te je bila na vrhuncu karijere kada je njezin život naglo prekinut u tragičnoj zrakoplovnoj nesreći 25. kolovoza 2001. godine.

Tada 22-godišnja Aaliyah bila je upravo završila snimanje svog posljednjeg glazbenog spota na Bahamima za singl "Rock the Boat" i vraćala se kući u SAD, ali zrakopolov kojim su ona i njezina ekipa putovali imao je znatno više prtljage i opreme nego što je bilo dopušteno, a i putnika više nego je smio prevoziti. Osim nje živote je izgubilo osmero članova njezina tima i to samo 60 metara od mjesta na kojem su uzletjeli. Rezultati istrage nesreće pokazali su da je pilot lažirao potrebne certifikate kako bi dobio dozvolu za let, a utvrđeno je i da je u trenutku nesreće bio pod utjecajem opijata i alkohola, ali i da su na put krenuli dan ranije nego je to bilo planirano.

Pjevačica je u to vrijeme bila u vezi s produecntom Damonom Dashom, a vezu su započeli godinu dana prije stravične nesreće koja ih je zauvijek razdvojila. Upoznali su se na jednoj košarkaškoj utakmici i to preko zajedničkog računovođe Barryja Klarberga. Svidjeli su se jedno drugome na prvi pogled, ali odlučili su prvo biti samo dobri prijatelji. Damon se tek prošle godine osvrnuo na njihove početke i onu stranu pjevačice koju mnogi nisu poznavali ili je se ne sjećaju. Naime, otkrio je kako je ono što ih je dodatno povezalo i zbližilo bilo čitanje knjiga. Njihovi intelektualni razgovori i rasprave jednostavno su učvrstili njihov odnos.

Danas 50-godišnji Dash tvrdi da nije mogao biti zahvalniji na tome što su uspjeli stvoriti nezaboravnu vezu daleko od znatiželjne javnosti, a otkrio je i kako su se u jednom trenutku htjeli vjenčati, ali ipak nisu žurili. Zato su se dogovorili da će zajedno živjeti šest mjeseci i vidjeti mogu li tolerirati jedno drugo, a ako im to uspije, stat će pred oltar. No, nažalost taj se plan nikada nije ostvario i nisu se uspjeli vjenčati.

Aaliyah je u nasljeđe ostavila brojne glazbene hitove poput "If Your Girl Only Knew", "Hot like Fire" i "4 Page Letter" i svoje najuspješnije albume "Age Ain't Nothing but a Number", "One in a Million" i "Aaliyah". Ostat će zapamćena kao jedna od najuspješnijih R&B umjetnica svih vremena, kao i po glavnoj ulozi u filmu "Romeo mora umrijeti".

