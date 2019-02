Backstreet Boys objavili su svoj najveći hit "I Want It That Way" prije punih 20 godina.

Jedna od najpopularnijih muških grupa svih vremena "Backstreet Boys" u vrijeme svoje najveće popularnosti objavili su brojne bezvremenske hitove, koji se i danas rado pjevuše.

Tako se ove godine obilježava čak 20. godišnjica od izlaska njihova najvećeg hita, pjesme "I Want It That Way". Točnije, pjesma je, vjerovali ili ne, svjetlo dana ugledala 2. travnja davne 1999. godine i već prvog dana postala hit.

Upravo se ta pop balada popela na prva mjesta glazbenih top ljestvica u cijelom svijetu, od Austrije do Njemačke, Italije, Novog Zelanda, Švicarske i Velike Britanije.

Momci su za nju nagrađeni s čak tri glazbene nagrade Grammy, uključujući one za pjesmu i album godine.

Iako hit dva desetljeća inspirira i pronalazi slušatelje diljem svijeta, većina njih teško priznaje da nema pojma što bi tekst pjesme trebao značiti, odnosno na što se odnosi riječi "that way" u stihu "I never wanna hear you say, 'I want it that way' cause i want it that way".

No misterij je riješen prošle godine. Naime, bend je tijekom cijelog razdoblja od izlaska singla odbijao dati bilo kakvo objašnjenje, no prošlogodišnji tweet o značenju navedenih stihova manekenke Chrissy Teigen potaknuo ih je da konačno objasne o čemu je u pjesmi riječ. Naime, poanta je u tome da između dvoje zaljubljenih postoje samo zajedničke želje i jedan svijet, bez ikakvih razdvajanja i razlika.

Grupa Backstreet Boys osnovana je 1993. godine na Floridi i glazbom se nije prestala baviti sve do danas. Diljem svijeta uspjeli su prodati više od sto milijuna albuma, što ih čini najuspješnijim boy bendom u povijesti.