Prekidi ni zvijezdama ne "sjednu" najbolje, pogotovo ako su odrađeni na bezobrazan način. Istražili smo koje su zvijezde na vlastitoj koži iskustile najgore prekide.

Prekidi nikada nisu jednostavni, no kada su u pitanju holivudske zvijezde, situacija se zakoplocira na posebnoj razini. Brojni slavni ljubovali su, prekidali, punili medijske stupce gnjuskim detaljima o svojim bivšim partnerima, kleki se da nikada više neće u takve veze, no neki od njih ipak su prvaci u bezobraznom ostavljanju nekadašnjih odabranika njihova srca. Prisjetili smo se kojih pet prekida je bilo zaista neugodno.

Matt Damon i Minnie Driver

Glumac Matt Damon je na samome početku karijere puno pažnje privlačio svojim privatnim životom, a svojedobno je ljubio kolegicu Minnie Driver, s kojom je glumio u filmu "Dobri Will Hunting". Ljubovali su godinu dana, a ona je saznala da su prekinuli - preko televizije. Naime, tijekom gostovanja u "Oprah showu" Matt je porekao da ima ikakve veze s Minnie. "Šokirala sam se kada sam čula njegov intervju. Bio je zaista neprikladan. Naravno, samo mjesec dana prije u intervjuima je govorio koliko me voli", rekla je nakon toga Driver.

Pete Davidson i Cazzie David

Komičar Pete Davidson ima pozamašan broj slavnih ljepotica na listi bivših djevojaka, a prije nego što se spetljao s Arianom Grande na ružan je način ostavio Cazzie David. S njom je prekinuo preko SMS poruke, a samo dan kasnije ona je na Instagramu vidjela da mu je nova djevojka pjevačica Ariana Grande. Cazzie je kasnije medijima rekla da je ona inicirala prekid, no u trenutku kada je shvatila da joj nedostaje otkrila je vijest da on već ima novu curu i to ni manje ni više nego jednu od najvećih zvijezda.

Laura Dern i Billy Bob Thorton

Laura i Billy Bob bili su zaručeni kada je on 1999. godine na snimanju filma "Kontrolori leta" upoznao Angelinu Jolie. U isto vrijeme Angelina se viđala s glumcen Timothhyjem Huttonom, no kako to obično biva u Hollywoodu, nisu mogli odoljeti strasti koja je nastala među njima. "Otišla sam raditi na jednom filmu, a dok sam bila na poslu, moj dečko se vjenčao za drugu i više se nikada nisam čula s njim", ispričala je Dern kasnije o tom periodu, dok je za vjenčanje saznala iz medija. "Sve mi je imalo dojam kao da je moj zaručnik iznenada preminuo, ne znam kako bih drugačije to opisala", pričala je prevarena glumica.

Zayn Malik i Perrie Edwards

Pjevač Zayn Malik je puno prije Gigi Hadid ljubio pjevačicu iz benda Little Mix, Perrie Edwards, no par nije ostao u sjajnim odnosima zbog načina na koji ju je ostavio. Poslao joj je poruku da je među njima gotovo dok je bio u Londonuu i ona na turneji u New Yorku, a u tom su trenutku i živjeli zajedno. Ona je o svemu kasnije ispričala u medijima. "Iznenada sam prekinula sa svojim partnerom i nisam imala gdje otići. To je bio vrlo stresan period jer sam praktički bila beskućnica", rekla je. Zayn je kasnije pokušao skinuti ljagu sa svoga imena. "Volim Perrie previše da bih je ostavio preko poruke. Četiri godine smo bili zajedno i nikada to ne bih napravio", komentirao je Malik kasnije.

Calvin Harris i Rita Ora

Glazbenici Calvin Harris i Rita Ora jedno su vrijeme bili vruća tema svjetskih medija, no njihova ljubav nije bila dugoga vijeka. Svima je najviše ostao u pamćenju način na koji su prekinuli. Naime, Ora je o svemu saznala preko njegovog profila na Twitteru. "Za sve koje to zanima, Rita i ja smo okončali vezu već prije nekog vremena. Ona je predivna, talentirana žena i želim joj sve najbolje", napisao je onda Harris. Ništa ne bi bilo čudno da to Riti nije bio prvi glas o prekidu. "Mislila sam da se ne može dogoditi ništa čime će me on povrijediti. Imali smo sjajnu vezu, no onda mi je u jednom trenutku sve postalo čudno i preko Twittera sam saznala da smo prekinuli", rekla je Ora kasnije u jednom intervjuu.