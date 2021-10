Penn Badgley (34) zvijezda je hit serije ''You'' na Netflixu čija je treća sezona izašla prije nekoliko dana i već obara rekorde po gledanosti.

Na Netflixu je prošloga tjedna izašla treća sezona popularnog psihološkog trilera ''You'' u kojem Penn Badgley glumi prikrivenog psihopata i ubojicu. Serija je rađena po istoimenim bestselerima spisateljice Caroline Kepnes.

Njegov lik zove se Joe Goldberg. Naizgled je sasvim običan voditelj knjižnice u New Yorku. Ali, Joe krije jezivu tajnu.

Kad u njegovu knjižnicu prvi puta uđe spisateljica Guinevere Beck (Elizabeth Lail), Joe razvija opsesiju. Prikriveni psihopat koristi tehnologiju i društvene mreže kako bi saznao gdje se Beck kreće i na taj način stvara ''spontanu'' romansu između njih dvoje.

Njegove metode kroz sve tri sezone ne isključuju otmicu i ubojstvo. Penn Badgley genijalno je utjelovio psihopata i ubojicu.

U svojoj ulozi toliko je uvjerljiv i neobično šarmantan da su fanovi diljem svijeta počeli romantizirati psihopate i serijske ubojice i fantazirati o vlastitim otmicama.

Penn Badgley nekoliko puta morao je na Twitteru iskazati svoju zabrinutost i upozoriti fanove da ne glorificiraju monstrume poput Joea iz serije.

Fanovi i dalje na njegovom Twitteru ostavljaju komentare poput "Hej, otmi me!''.

But you’re supposed to see past my face TO the crazy shit! It’s the other way! The other wayyyyyyyyyyyyyyyhhyyyyggg :)