Pedro Soltz čestitao je rođendan svojoj supruzi Iris dirljivom porukom u kojoj joj je dao do znanja što je za njega ljubav.

Pobjednik ovogodišnje sezone "Plesa sa zvijezdama" Pedro Soltz čestitao je svojoj voljenoj supruzi Iris Cekuš 37. rođendan.

Ispod fotografije na kojoj poziraju zagrljeni, Brazilac je napisao:

"Sretan rođendan Iris, znam da očekuješ poklon od mene...I naravno moram ispuniti to očekivanje, ako ne želim danas umrijeti. Zapravo već jesam prije nekoliko dana i evo još sam živ. Ono što sam htio reći danas jest da svatko može kupiti cvijeće, poklone, torbe i nakit.. U tome apsolutno nema ljubavi".

A onda je nastavio objašnjavajući joj što je za njega istinska i prava ljubav:

"Prava ljubav je u malim stvarima koje radim svaki dan da pokažem da mi je stalo. To je moj način na koji te želim usrećiti, odluke koje donosim svakodnevno i koje sam donosio do sad, bit ću uz tebe kad god me trebaš, gurat ću te prema naprijed i podržavati. Zajedno dijelimo sreću i hodamo ruku pod ruku kroz oluje prema našim ciljevima. Mislim da je to najbolje što mogu ponuditi danas, ali i svaki dan".

Ganuta čestitkom u komentaru mu je odgovorila i sama Iris:

"Hvala ti ljubavi. Znaš da cijenim sve što radiš za mene, svakodnevno, posebno što me podržavaš. Istina da se ljubav ne može kupiti, ali ipak očekujem poklon. Volim te!".

Njegovi pratitelji također su se pridružili čestitkama:

"Sretan ljepotici našoj", "Koliko ste zgodni", "Sretan rođendan, draga Iris", "Svaka čast Pedro na riječima".

Pedro i Iris u braku su šest godina i zajedno imaju kći Laru.

"Ja sam otišao iz Brazila već s 19 godina i živio sam stvarno posvuda, Italija, Francuska, New York, LA, Južna Afrika, Španjolska, Njemačka, Turska... U jednom trenutku sam se i vratio u Brazil kako bih završio fakultet, no vrlo brzo nakon toga sam svoj život opet preselio u Europu, točnije u Italiju, gdje sam i upoznao Iris", prisjetio se za Dnevnik.hr.

"Nas dvoje smo dugo vremena živjeli i radili u Italiji, gdje se rodila i naša kćer, i u Hrvatsku smo došli bez nekih planova o ostajanju. Taj dio se dogodio vrlo spontano i jako smo sretni što smo baš u vrijeme pandemije imali priliku biti ovdje. Hrvatska je predivna i ja ju smatram svojim domom jer iako nigdje nije lako biti stranac, ovdje sam vrlo brzo stekao jako dobre prijatelje koji su me odlično prihvatili i napravili da se baš osjećam kao doma. Brazil mi uvijek fali i neki planovi postoje da provodimo više vremena tamo, no situacija s pandemijom, a i sudjelovanje u showu 'Ples sa zvijezdama' su te planove malo prolongirali i stavili na čekanje", otkrio je Pedro nedavno.

