Peaches Geldof bila je druga kći Paule Yates i Boba Geldofa, a tragičnu sudbinu podijelila je s majkom.

Peaches Geldof imala je tek 11 godina kada je njezin otac Bob posjeo nju i sestru kako bi im priopćio strašne vijesti da je njihova majka Paula Yates preminula od posljedica predoziranja heroinom. I Peaches je kao 19-godišnja djevojka završila hitno u bolnici zbog sumnje u predoziranje. Ispostavilo se kako je samo imala lošu reakciju na boju za kosu. Još otkako je bila tinejdžerica, govorilo se da se Peaches drogira, a zbog poznatih roditelja mediji su je često pratili u stopu.

Iznenadila je sve kada se 2008. godine spetljala s glazbenikom Maxom Drummeyjem, preselila se u New York te se vjenčala s njim u Las Vegasu nakon tek nekoliko tjedana veze. Upravo u New Yorku počela je eksperimentirati s heroinom, drogom koja će ju stajati života šest godina nakon preseljenja u SAD.

"Peaches dolazi kod mene kasnije i prvi put ću probati heroin. Možda ću umrijeti. Nadam se da neću", stoji u dnevniku njezina prijatelja Freddyja McConnela, koji je 2011. godine preminuo od predoziranja. Bob Geldof nakon toga je rekao kako mu je bilo jasno što se događa i da se njegova kćer drogira, no pokušao je napraviti sve da joj pomogne. "Da, drogirala sam se. Imam iskustva s raznim vrstama droge, ali sve su to situacije koje ne želim nikako ponoviti. Odrastala sam i htjela sam to iskusiti", rekla je jednom prilikom Peaches te je 2009. godine istaknula da je potpuno čista i ne namjerava se vratiti starim navikama. "Nisam Amy Winehouse", zaključila je.

Zaljubila se u Toma Cohena te je s njim stala pred oltar, a par je dobio i dva sina. Odselili su se iz Londona u mirno predgrađe, no kasnije se tek ispostavilo kako su zapravo bježali od ovisnosti i heroina. Peaches je navodno dvije i pol godine bila na odvikavanju, a klonila se medija te nije upadala u nevolje. Iako je ranije nekoliko puta bježala iz klinike za odvikavanje, njezina obitelj i prijatelji bili su uvjereni kako će se toga puta potpuno oporaviti.

Tom Cohen je u veljači 2014. godine iz poruka koje je dobio od svoje supruge shvatio da ona ponovno uzima heroin. Iako je zbog djece htjela ostati čista, nije joj uspijevalo. U travnju iste godine Tom je otišao s djecom kod svojih roditelja, a kada se vratio, pronašao je beživotno tijelo svoje supruge na krevetu. Predozirala se heroinom, a liječnici su utvrdili kako nije uzela preveliku dozu, no činjenica je da joj organizam nakon odvikavanja više nije mogao podnijeti tu drogu.

"Ja sam otac koji je odgovoran za nju i očito sam pogriješio", rekao je Bob Geldof nakon njezine smrti te za cijelu situaciju krivi sebe. Kasnije je ispričao kako je u jednom trenutku shvatio da će doći do tragedije, no bio je nemoćan učiniti bilo što.

