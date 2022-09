Paulina Porizkova u iskrenoj objavi na Instagramu progovorila je o problemima starenja u današnjem društvu i zašto se osjeća kao da je u najboljim godinama.

Bivša manekenka Paulina Porizkova podijelila je fotografiju na kojoj pozira u mlađim danima i jednu iz današnjice, te objasnila svojim pratiteljima da se najgore osjećala kada je bila na vrhuncu svoje fizičke ljepote.

57-godišnjakinja iskreno je progovorila o problemima starenja u današnjem društvu i zašto se osjeća kao da je konačno u najboljim godinama.

U opisu je objasnila da ju je jedan voditelj upitao: "Kako si podnosila toliku ljepotu u mlađim danima? Kako ti je bilo kada si ušla u neku prostoriju, a svi bi pozornost usmjerili na tebe? Nedostaje li ti sva ta pažnja?".

"Nedostaje mi pozornost", odgovorila je Paulina te dodala: "Starenje, u našem društvu se cijeli život vrti oko načina na koji izgledaš. I to mi nije baš lako za prihvatiti".

Fotografija koju je objavila prikazuje bivšu manekenku u potpuno prirodnom izdanju, rasčupane sijede kose s upečatljivim plavim očima i bez šminke.

"Kao model, trebali ste predstavljati fizički savršenu ženu. I naravno, nikada se ne biste mogli mjeriti s tim. Jer nasjeckan si na male komadiće osude, uvijek postoji netko s boljim nogama, nosom, usnama ili kosom. I tako dalje. Dakle, kako je bilo kad sam "ocijenjena" da sam jedna od najljepših manekenki? Vjerojatno sam se tada osjećala najgore u svakom mogućem smislu", objasnila je svojim pratiteljima.

Paulina danas ima američko i švedsko državljanstvo i živi u Americi s 26-godišnjim sinom Jonathanom i 21-godišnjim Oliverom koje je dobila s frontmenom grupe The Cars Rickom Ocasekom koji je preminuo u 75. godini u rujnu 2019. godine. Par je prije njegove smrti prolazio kroz brakorazvodnu parnicu, no živjeli su skupa u New Yorku gdje je pronašla njegovo beživotno tijelo.

Obdukcija je pokazala da je preminuo od posljedica kardiovaskularne bolesti, a zanimljivo je da je Paulinu isključio iz oporuke tvrdeći da ga je napustila nakon 30 godina braka. No budući da se nisu razveli, prema zakonu države New York imala je pravo na određeni dio njegove imovine koja je bila procijenjena na 80 milijuna dolara.

