John Lydon i Nora Foster u braku su već 41 godinu, a njoj su liječnici dijagnosticirali prije nekoliko godina Alzheimerovu bolest. Slavni panker u knjizi je progovorio i njezinoj bolesti.

Nakon skoro 50 godina u glazbenoj industriji, frontmen legendarnih Sex Pistolsa John Lydon, tj. Johnny Rotten, ne prestaje šokirati javnost. U najnovijoj njegovoj knjizi "I Could Be Wrong, I Could Be Right", objavio je brojne detalje iz svog života za koje je javnost tek saznala.

Otkrio je kako obožava Roxy Music, mrzi Royja Orbisona i Chrisa Isaaka, ali i detalje svog privatnog života. Sa svojom suprugom Norom Foster u braku je 41 godinu, a publici je sada ispričao sve o tome kako ju obožava.

78-godišnja Nora bori se s Alzheimerovom bolešću već nekoliko godina, a 64-godišnji John skrbi o njoj cijelo vrijeme.

"Nora se ne sjeća određenih situacija ili ljudi, ali je još tu i to je osoba koju volim već više od 40 godina. To se nikada neće promijeniti. Naravno, imamo problema, ali ljudi inače imaju problema sa svime", ispričao je Lydon. Dodaje kako se ona sjeća njega, no s unučadi je drugačije.

"Može se sjetiti određene situacije koja se dogodila prije 25 godina, ali stvari koje su bile prije 10 minuta joj samo nestanu iz pamćenja. Njezino sjećanje je poput slagalice koja se uništava s vremenom i ja ju pokušavam održati čitavom", rekao je legendarni panker.

Par živi na relaciji između Engleske i Kalifornije, gdje imaju i kuće, a Johnu ne pada teško biti kod kuće sa suprugom čitavo vrijeme. Ističe kako ju ponekad mora okupati i presvući, ali sretan je što nije još potpuno ovisna o drugim ljudima. "Liječnici su mi rekli da će biti sve gore, ali trudim se ostati pozitivan i uživati u svakom trenutku koji još imamo", rekao je glazbenik.

John Lydon kaže kako ima dosta prijatelja koji su s roditeljima prošli sličnu situaciju kao i on sa suprugom. Kaže kako je njegovoj supruzi sve krenulo nakon što je preminula njezina kćer Arianna prije 10 godina. Imala je rak dojke i izgubila je bitku sa zloćudnom bolešću kada je imala 48 godina.

Lydon i Nora su trenutačno u SAD-u, a panker planira sljedeće godine posjetiti rodnu Veliku Britaniju.