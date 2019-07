Pamela Anderson danas slavi 52. rođendan.

Jedna od najpoznatijih svjetskih plavuša Pamela Denise Anderson danas slavi 52. rođendan. Svjetska je javnost ovu prsatu ljepoticu dosad imala priliku upoznati kao glumicu, manekenku i aktivisticu za prava životinja.

Ipak, najviše su je proslavile slavne naslovnice magazina Playboy na kojima se pojavila u razgolićenom izdanju, u čemu je bila oborila i rekord, a nakon toga i glumački angažman u kultnoj seriji "Spasilačka služba", a mnogi je pamte i iz serije "V.I.P."

Pamelin život su osim bujnih oblina i razgolićenih naslovnica obilježili i brojni muškarci, takozvani "zločesti dečki" s kojima je bila u vezi i burne ljubavi.

S rokerom Tommyjem Leejom u braku je bila od 1995. do 1998. godine, s kojim je dospjela u središte skandala nakon što je u javnost procurila snimka njihova seksa. U braku su dobili dvojicu sinova Brandona Thomasa i Dylana Jaggera.

Nakon što se razvela od Tommyja, u novu bračnu luku je uplovila s još jednim rokerom imena Kid Rock, s kojim je bila samo godinu dana.

Godinu dana potrajao je i prvi s profesionalnim igračom pokera Rickom Salomonom i to od 2007. do 2008. godine, a zajedno su pokušali potražiti sreću u drugom braku koji je potrajao od 2014. do 2015. godine.

Posljednji muškarac u Pamelinu života bio je francuski nogometaš Adil Rami, za kojeg se nije udavala, štoviše bila je odbila njegovu prošnju ali par je također prekinuo pa još jednom obnovio vezu. Iako se činilo da je među njima sve idealno, to sve do nedavno, pokazalo se da baš i nije tako. Naime Pamela je ovih dana 18 godina mlađeg Adila optužila da ju je varao s drugom ženom i javno ga nazvala nevjernim čudovištem, na što joj on nije ostao dužan.

Tko je u cijeloj priči kriv, znaju zapravo samo oni, no čini se kako će slavna plavuša ovaj rođendan proslaviti sama.