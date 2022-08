Alen Islamović pjevao je u bendu "Divlje jagode" i "Bijelo dugme" , a malo tko zna da ovo nije njegovo pravo ime.

Pjevač Alen Islamović svoju karijeru izgradio je početkom osamdesetih kada je nastupao kao član benda "Divlje jagode", a kasnije se pridružio "Bijelom dugmetu".

Producent "Divljih jagoda" prepoznao je talent u Alenu, međutim njegovo pravo ime tada je bilo Alija, prenosi nova.rs.

"Kada se dogodio uspon Divljih jagoda, grupe u kojoj je Islamović pjevao, članovi nekadašnjeg Jugotona došli su na ideju koja se njemu u početku nije svidjela. Predložili su Aliji da koristi umjetničko ime Alen, uz objašnjenje kako to ime bolje zvuči i da će tako dobiti veliku popularnost među publikom. On se malo nećkao, nije htio da mijenja svoje ime, ali ubrzo je popustio i poslušao savjet članova benda. Danas gotovo nitko ne zna da se Alen zapravo zove Alija", ispričao je izvor blizak pjevaču.

Alen je potvrdio kako je ova priča istinita:

"Točno je. Nema ništa čudno u tome, brojne svjetske zvijezde odaberu drugo ime s kojim se predstavljaju javnosti, najčešće neko koje zvuči primamljivije. Tako je bilo i u mom slučaju".

Islamović inače posljednjih 20 godina ima samostalnu karijeru te ističe kako mu to najviše paše. Dotaknuo se i suradnje s Goranom Bregovićem za koju ima samo lijepe riječi, a priznao je i da mu nije bio prevelik pritisak doći na mjesto glavnog vokala najpopularnije grupe na ovim prostorima nakon Željka Bebeka i Tife. "Goran je za svaku pjesmu pričao samnom i pitao me što mislim. Svaki koncert trčim 90 minuta i to on cijeni, zato je naša suradnja jako dobra i čvrsta te će trajati još dugo", zaključio je.

Priznaje i kako smatra da je jedini s ovih prostora koji drugo nikada nije konzumirao. "Ja sam sportski tip. Odrastao sam u malom gradu i imao sam stotinu nadzornih kamera, od susjeda, do policije. Gdje god sam se okrenuo imao sam problem, nisam se imao gdje drogirati", iskren je bio Alen.

