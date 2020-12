Kate Middleton i princ William zaručili su se prije deset godina, a na vidjelo sada izlaze detalji o njihovoj vezi koji su manje poznati javnosti.

Na desetu godišnjicu zaruka princa Williama i Kate Middleton, britanski mediji objavljuju manje poznate detalje o vezi njihova budućeg kralja i odabranice njegova srca, koja u nekim trenucima nije djelovala kao da će zaista završiti pred oltarom i kao bajkovito kraljevsko vjenčanje.

Prije nekoliko dana je objavljeno kako su William i Kate svoju ljubav spasili navodnim tajnim dogovorom koji su sklopili na odmoru u luksuznom odmaralištu na Sejšelima. Prekinuli su nakon pet godina veze, nakon što je William tada osjetio veliki pritisak zbog vjenčanja ne koje nije bio spreman.

Kate se u tom periodu pretrpala obiteljskim obavezama i druženju s prijateljima, a dok javnost još nije znala za njezin prekid s Williamom, njegovi prijatelji bili su u sve upućeni. Mladi princ u to je vrijeme često tulumario u klubu Mahiki u centru Londona, a večer prije nego što je vijest o prekidu objavljena, s prijateljima je odlučio "popiti čitav šank", piše Daily Mail.

Kate je u javnost tih dana izlazila hrabro te ništa na njezinu licu nije odavalo koliko je shrvana zbog prekida, a čitavo vrijeme je imala plan da budućem kralju pokaže što propušta. Odlazila je na događaje koji više nisu bili ograničeni kraljevskim protokolom, a često je bila u društvu svoje sestre Pippe. I dalje je odlazila na mjesta na kojima je bila s Williamom, a čini se kako je sve bilo pomno isplanirano. Čak je i svojim modnim odabirima slala jasne poruke da je u njezinu životu nešto drugačije te se odijevala manje ozbiljno nego dok je bila Williamova djevojka.

U to su vrijeme Kate britanski mediji povezivali s nekoliko mladića, koji su kasnije isticali da su se samo družili, no ništa se romantično među njima nije događalo. "Kate je bila loše volje cijelo to vrijeme i često je odlazila na treninge veslanja kako bi si odvratila misli od prekida. Tijekom čitave veze Williama je stavlja ispred sebe i trebalo joj je vrijeme samo za nju", rekla je onda jedna njezina prijateljica. Sama Kate kasnije je isto pričala u medijima. Istaknula je kako ju je taj period učinio snažnijom osobom te je otkrila stvari o samoj sebi koje dotad nije znala.

William nije htio napraviti istu pogrešku kakvu je napravio njegov otac Charles te se počeo premišljati. Ipak, trebao je ponovno osvojiti Kate. Slomio joj je srce te je trebao biti pažljiv oko svakog svog poteza. Par se ponovno počeo družiti nakon samo nekoliko mjeseci, a svemu je presudio tulum na kojem su oboje bili.

Javnosti je sve postalo jasno kada su Kate i William bili skupa na koncertu povodom 10. godišnjice smrti i 46. rođendana princeze Diane, a par tjedana kasnije zajedno su došli i na 60. proslavu rođendana Camille Parkwe Bowles. Na koncertu su uhvatili i nekoliko trenutaka za sebe te su se strastveno ljubili u prostoru iza pozornice koji je bio posut laticama i ukrašen svijećama. Sve su pokušali napraviti daleko od očiju javnosti, no to im nije uspijevalo.

U tom su trenutku otputovali na Sejšele, gdje su se i dogovorili gdje će se i kada vjenčati. Na njezin su prijedlog zato sklopili takozvani bračni sporazum na koji je William navodno pristao, prema kojem će se vjenčati nakon što on završi vojnu obuku i sve dužnosti u mornarici i ratnom zrakoplovstvu.