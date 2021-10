U dokumentarnom filmu "What Happened Brittany Murphy?" otkriveni su novi šokantni detalji o tragičnoj smrti glumice Brittany Murphy.

Američka glumica Brittany Murphy ostala je neprežaljena nakon svoje tragične smrti 2009. godine, a najnoviji dokumentarac o njezinom životu i karijeri "What Happened Brittany Murphy?" baca novo svjetlo na tužne događaje i otkriva neke nove, dosad nepoznate detalje.

Brittany je bila na vrhuncu karijere kada je nešto odjednom pošlo po zlu. Prvo je bila izbačena iz glumačke postave dječjeg filma "Happy Feet", a nekoliko mjeseci prije smrti njezin lik je izbrisan iz filma "The Expendables" s Jasnom Stathamom, a Disney ju je izbacio iz filma "Tinker Bell".

Sada je otkriveno da je njezin suprug Simon Monjack koji je preminuo samo pet mjeseci nakon nje, bio uvjeren kako bi bila živa da je ostala u svom rodnom gradu i bavila se nekim drugim poslom.

"Brittany bi danas bila živa da je domaćica u Edisonu, New Jerseyju ili uspješna u nekom drugom poslu", smatrao je Simon za kojeg glumičini bližnji tvrde da je toksično utjecao na nju i njezinu karijeru.

U filmu se otkrivaju i uvjeti u kojima je Brittany preminula u luksuznoj vili u Los Angelesu u kojoj je živjela sa suprugom i majkom, a navodno je bila okružena prljavštinom i neredom. Autorica filma Bryn Curt James tvrdi kako se oko nalazilo brdo odjeće, šminke, parfema, aparat za kisiki brojni lijekovi.

"Veliki krevet bio je umrljan, a plahte oblivene znojem. Sa svake strane kreveta nalazili su se noćni ormarići prekriveni napola ispijenim bocama vode, bočicama s lijekovima, rabljenim maramicama", izjavila je.

Luksuzna kuća nekada je bila u vlasništvu Britney Spears, a u njoj je često nestajalo struje, a Simon je svojevremeno tvrdio kako je Brittany mrzila živjeti u njoj.

Novi dokumentarac veliku krivnju za njezinu smrt snosi na Simona, tvrdeći da je upravo on kontrolirao svaki dio njezina života.

Ujutro kad je umrla, Brittanyna majka Sharon zatekla ju je kako leži na njihovoj terasi i teško diše. Prema njezinim riječima rekla joj je: "Umirem. Umrijet ću. Mama, volim te. ”

Sharon je dodala kako je bila navikla da Brittany dramatizira o svojim bolestima, a u filmu se navodi kako joj je navodno samo dala čaj.

No Sharon je to žestoko porekla: "Kako bilo može uopće pomisliti da bih samo sjedila i gledala svoju jedinu voljenu kćer kako umire i ne bih odmah pozvala pomoć? To je izvan mog načina razmišljanja", izjavila je Sharon.

Brittany se srušila i kolima hitne pomoći odvezena je u medicinski centar Cedars -Sinai - ali liječnici je nažalost nisu uspjeli spasiti.

Mrtvozornik koji je obavio njenu obdukciju rekao je da je njezina smrt posljedica anemije, upale pluća pomiješane s lijekovima koje je uzimala.

"Ova smrt se mogla spriječiti. Murphy je planirala posjetiti liječnika, ali je nažalost preminula prije nego što je to učinila. Ovo je bio slučaj osobe s upalom pluća koja je bila anemična i uzimala je lijekove kad je trebala biti na liječenju", zaključio je mrtvozornik Ed Winter.

No Simon je bio taj koji je inzistirao da brine o njoj kod kueće.

"Nisam imao pojma da ima upalu pluća. Vrlo sam se dobro brinuo o svojoj supruzi, bila je na antibioticima, uzimala je lijekove protiv kašlja i radila sve ispravno", izjavio je svojevremeno za magazin People.

Nakon njezine smrti pojavile su se brojne teorije zavjere o tome što se zapravo dogodilo s naizgled zdravom zvijezdom.

Prema jednoj od njih teorija je bila da je za sve kriva otrovna plijesan koja je bila prisutna u njezinoj vili, a gdje je Simon nastavio živjeti s Brittanynom majkom nakon glumičine smrti.

Ali mrtvozornik je to jasno negirao.

"Nije bilo pokazatelja da je od plijesni", zaključio je.