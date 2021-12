Kate Middleton i Meghan Markle žestoko su se posvađale 2018. godine, a sada je tek otkrivena prava pozadina njihova okršaja.

Kate Middleton ostala je u suzama nakon što se suočila s Meghan Markle i to samo nekoliko dana prije kraljevskog vjenčanja i to zato što je ona maltretirala osoblje, tvrdi poznata televizijska voditeljica i prijateljica kraljevske obitelji Kirstie Allsopp koja je sada otkrila detalje njihova sukoba.

"Kate se rasplakala nakon što je izgubila kontrolu tijekom svađe sa svojom budućom šogoricom, koja je nastala zbog tvrdnji da je Meghan bila gruba prema osoblju palače", izjavila je televizijska voditeljica za The Telegraph.

O zloglasnoj svađi, koja se dogodila u svibnju 2018. godine, samo nekoliko dana prije vjenčanja Meghan i Harryja, progovorila je i sama Meghan i to u intervjuu s Oprah Winfrey koji je emitiran ranije ove godine.

Meghan je u intervjuu tvrdila da je ona ta koja je plakala tijekom svađe, za koju je rekla da je nastala zbog haljina za malene djeveruše i da joj je Kate kasnije poslala cvijeće i poruku s isprikom.

"Nekoliko dana prije vjenčanja bila je uznemirena zbog nečega, točnije problema oko haljina i rasplakala me, to je jako povrijedilo moje osjećaje", izjavila je Meghan u intervjuu.

Ali Kirstie sada tvrdi da je Kate bila ta koja je plakala, te tvrdi da je svađa nastala oko optužbi da je Meghan gruba prema osoblju Kensingtonske palače.

"Kate nikad ne gubi živce, ali je otkrila da je Meghan bila gruba prema osoblju u Kensingtonskoj palači i bila je ljuta na nju. Kate je zbog svega briznula u plač jer je izgubila kontrolu i poslala joj cvijeće kako bi pokušala popraviti stvari.", izjavila je Kirstie koja je inače bliska prijatelja Camille Parker Bowles iliti supruge princa Charlesa.

Ranije ovog tjedna, Meghanina odvjetnica Jenny Afia osvrnula se na tvrdnje da je njezina klijentica bila emocionalno okrutna prema nekoliko podređenih koje je i navodno otjerala iz palače te rekla da je Meghan apsolutno zanijekala bilo kakvo nasilničko ponašanje.

Zloglasna svađa između Kate i Meghan prvi put je na vidjelo javnosti izašla 2018. godine, kada je rečeno da je vojvotkinja od Cambridgea plakala zbog haljine koju je trebala nositi njezina kćer, princeze Charlotte.

"Kate je tek rodila princa Louisa i osjećala se prilično emotivno", izjavio je u to vrijeme anonimni izvor za Daily Mail.

No Meghan je tri godine kasnije uzvratila tvrdnjama koje je iznijela kod Oprah i tvrdila da je ona plakala, a ne Kate.

"Ne, ne. Dogodilo se obrnuto. I ne kažem to da bih bilo koga omalovažavala, jer je to bio stvarno težak tjedan prije vjenčanja. I bila je uzrujana zbog nečega, ali shvatila je to i ispričala se. Donijela mi je cvijeće i poruku, ispričavajući se. I učinila je ono što bih i ja učinio da sam znala da sam nekoga povrijedila, samo da preuzmem odgovornost za to", zaključila je Meghan tijekom intervjua.

2018. godine Buckinghamska palača je inače pokrenula istragu zbog tvrdnji da je Meghan emocionalno zlostavljala zaposlenike palače koji su na kraju zbog nje napustili svoj posao. Tada je rečeno da je otjerala dva osobna asistenta i potkopala povjerenje trećeg, ali Meghanina odvjetnica to je sve negirala u njezino ime.

Jason Knauf, koji je bivši tajnik za komunikacije vojvoda od Sussexa, u studenom ove godine je podnio i službenu tužbu u kojoj jMeghanino ponašanje prema njemu kao zaposleniku opisao kao potpuno neprihvatljivo.

