Uoči ovogodišnje dodjele filmske nagrade Oscar prisjetili smo se nekih golišavih izdanja s prethodnih dodjela prestižnih filmskih nagrada koje i danas mnogi pamte.

Do svečanosti dodjele Oscara 2022. godine dijeli nas tek jedan dan, a dok iščekujemo u kakvim će nas izdanjima ove godine iznenaditi najveće svjetske zvijezde, prisjetili smo se nekih prijašnjih koja su mnogima ostala u sjećanju.

Riječ je o golišavim kreacijama koje su zavladale crvenim tepihom prestižne dodjele, a koje su se i prethodnih godine pokazale kao omiljene.

Među njima se posebno isticala reality zvijezda Kendall Jenner u haljini s izrezom ispod koje nije nosila donje rublje, umirovljena manekenka Alessandra Ambrosio u prozirnoj haljini s kristalićima u kojoj je pokazala utreniranu pozadinu, Blac Chyna u haljini s dekolteom do pupka, kao i pjevačica Bleona Qereti koja je svima odlučila pokazati grudi.

Na dodjeli Oscara 2021. na crvenom tepihu su najviše pažnje privukle glumice Hally Berry koja je pokazala novu frizuru, Andra Day za koju su se pitali kako uopće može hodati u haljini s opasnim prorezima, mlada Zendaya kojoj je neobičan rez osigurao da bude u centru pažnje, kao i Amanda Seyfried čija je haljina s dekolteom proglašena jednom na naglamuroznijih izdanja.

Bilo je tu stvarno svega, od dekoltea do pupka, preko potpuno prozirnih haljina, do proreza koji sežu iznad bokova sve do struka, a najprovokativnija izdanja pogledaje u našoj galeriji.

Dodjela Oscara bit će održana u nedjelju, 27. ožujka, u Dolby Theatreu u Los Angelesu. Početak ceremonije zakazan je za 20 sati po pacifičkom ljetnom vremenu (GMT-7). U Americi će Oscare uživo prenositi program ABC-a.

Ponosni Tonči i Vjekoslava pozirali u prvom izlasku s trudnom Hanom nakon vjenčanja, Graši su bili prava obiteljska podrška! +26

Mezimica slavne pjevačice pokazala novi detalj na tijelu, evo zašto je postala glavna zvijezda prepune plaže! +29