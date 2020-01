Akademija je dosad dobitnicima podijelila oko 3000 zlatnih kipića, a Oscari su rijetki primjerci do kojih se teško može doći ukoliko ih niste zaista i dobili. Ove zvijezde vlasnici su Oscara bez da su ih osvojili

Prestižna filmska nagrada Oscar dodijelit će se 9. veljače ove godine u 24 kategorije, a svaki od dobitnika prošetat će sa svog mjesta u publici do pozornice kako bi održali svoj pobjednički govor. Fotografirat će se, partijati do jutra, a nitko od njih vjerojatno neće ni promisliti kako bi njihova zlatna statua jednoga dana mogla doći u vlasništvo nekoga drugoga. Međutim, i to se događa. Dobitnici Oscara nisu jedini koji posjeduju zlatni kipić.

Akademija je od prve dodjele nagrada dobitnicima podijelila oko 3000 zlatnih kipića, a Oscari su zapravo rijetki primjerci do kojih se teško može doći ukoliko ih niste zaista i dobili. Regulacije koje je Akademija donijela 1950. godine ističu kako dobitnici Oscara nemaju pravo prodavati svoju nagradu prije nego što upravo njima ne ponude prodati ju za 1 dolar. Pravilo se primjenjuje i na nasljednike kipića. S druge strane, statue ipak izlaze van pobjedničkog kruga, tj svojih vlasnika. Neki su iskoristili period prije pravila od 1 dolara te su nabavili svoj zlatni kipić za pozamašnu cijenu. Forbes je 2006. godine objavio kako je na tržištu 150 zlatnih kipića Oscara, a razlozi zbog kojih su vlasnici prodavali svoje primjerke su dugovi, smrt ili kolekcionarski interesi. Donosimo tko je sve vlasnik Oscara, a da ga nije zaista i osvojio:

Michael Jackson

Popularni "kralj popa" Michael Jackson je 1999. godine platio čak 1,5 milijuna dolara za Oscara iz 1939. godine koji je pripadao Davidu O. Selznicku za film "Prohujalo s vihorom", koji je iste godine slavio u kategoriji za najbolji film. Vrijednost kipića procjenjivala se na 300.000 dolara, a Michaelu Jakcsonu je najveća želja u životu bila posjedovati dotični objekt te je bio spreman dati podosta novaca. The Guardian je pisao 2001. godine da je Jackson Oscara čuvao u jednoj od svojih kuća u Kaliforniji, ali nakon njegove smrti 2009. godine kipić je nestao. Jacksonov odvjetnik je Hollywood Reporteru 2016. godine rekao kako ne znaju gdje je statua nestala, ali bi ju želio pronaći jer Oscar sada pripada njegovoj djeci.

Beatrice Welles

Kći Orsona Wellesa je 1942. godine naslijedila Oscara kojeg je njezin otac dobio za film "Građanin Kane", a kipić je nakon toga nestao. Beatrice je pisala Akademiji o tome te je dobila zamjenskog Oscara, ali je trebala potpisati i ugovor za pravilo 1 dolara. Nakon što se otkrilo gdje je originalni kipić Welles je htjela prodati jednog od njih, no sve je završilo tako da je završila na sudu s Akademijom. Na kraju svega je ipak prodala Oscara 2011. godine za oko 862,000 dolara.

David Copperfield

Slavni mađioničar je otkupio zlatni kipić kojeg je 1943. godine osvojio Michael Curitz za film "Casablanca". Platio je 231,500 dolara 2003. godine, a Oscar je preprodan 2012. godine.

Steven Spielberg

Spielberg je tijekom svoje karijere osvojio tri zlatna kipića, ali je kasnije kupio još tri. Oscara koji je pripadao Clarku Gableu za nagradu iz 1934. godine kupio je 1996. godine za 607,500 dolara. Nekoliko godina kasnije, točnije 2001. i 2002. godine kupio je još dva trofeja koja su pripadala Bette Davis, a sve kupljene kipiće donirao je natrag Akademiji. U jednom intervjuu je Spielberg rekao kako su Oscari najosobnije priznanje dobrog rada koje njihova industrija može imati te ga žalosti što neki u tome vide priliku za zaradu preprodajom kipića.

Kevin Spacey

Glumac je 2001. godine kupio Oscara kojeg je osvojio skladatelj George Stoll 1945. godine. Za kipić je platio oko 157,000 dolara i onda ga je odmah vratio Akademiji. Kevin Spacey je inače vlasnik dva Oscara, a istaknuo je kako poštuje Akademiju i integritet koji nagrada Oscar predstavlja. Dodao je kako vjeruje da Oscari moraju pripadati onima koji su ih zaradili.