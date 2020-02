Walt Disney, Margaret Herrick i Bette Davis su među ljudima za koje se nagađa kako su zaslužni da se prestižna nagrada Akademije nazove Oscar.

Nitko nije sto posto siguran kako je najprestižnija filmska nagrada na svijetu zaradila nadimak Oscar, a zasluge za to uglavnom je pobrala Margaret Herrick koja je 1931. godine počela raditi kao knjižničarka Akademije.

Tijekom godina se pak nekoliko njezinih kolega hvalilo da su upravo oni izmislili taj nadimak.

Margaret Herrick prva je knjižničarka Akademije, a nakon što je prvi put vidjela zlatni kipić, rekla je kako je podsjeća na njezina ujaka Oscara (Oscara Piercea koji je u to vrijeme bio farmer). Prema pisanju Emanuela Levyja, autoru knjige o povijesti nagrade Akademije, kolumnist Sidney Skolsky bio je s njom kada je to izjavila, a rekao je kako su svi kolege prihvatili taj naziv "pod normalno".

Ipak, ne postoji nikakav dokaz da je Skolsky to rekao. Ni Herrick nije iza sebe ostavila ništa što bi nam ukazivalo da je ona autorica nadimka Oscar, ali imala je svjedoke. Skolsky je u svojim memoarima iz 1975. godine tvrdio kako je upravo on izmislio nadimak Oscar, ali su kasnije rekli da je očito lagao.

Bette Davis također je rekla kako je ona Oscara prozvala Oscarom. Nadimak mu je navodno dala prema svom prvom suprugu Harmonu Oscaru Nelsonu, ali je tek kasnije shvatila da joj se datumi ne podudaraju jer je Herrickin Oscar bio puno prije nje.

Postoje tvrdnje i da je Walt Disney osmislio taj nadimak, i to slučajno, dok je primao nagradu za "Three Little Pigs" 1934. godine. Na dodjeli je rekao kako je zahvalan za Oscara, ali ispostavilo se kako je nadimak u filmskoj industriji već postojao.

Što se dizajna kipića Oscara tiče, tu nema nagađanja. Osmislio ju je direktor tvrtke MGM Cedric Gibbons. S druge strane, činjenica je kako se nagrade Akademije od 1939. godine nazivaju Oscarima, tko je u krivu, tko u pravu, možda nikada nećemo ni saznati.