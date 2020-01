Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Greta Gerwig, Scarlett Johansson i brojni drugi nominirani su ove godine za prestižnu filmsku nagradu Oscar, a evo kako su reagirali na svoje nominacije

Najveća imena Hollywooda ove su godine u konkurenciji za nagradu Oscar u brojnim kategorijama. Rijetko koje godine dogodi se da je ovoliko glumaca A-liste odjednom nominirano, a otkrivamo vam što su rekli i kako su reagirali na svoje nominacije za Oscare.

Leonardo DiCaprio - Nominacija za najboljeg glumca za "Once Upon a Time in Hollywood"

"Zahvaljujem Akademiji što je prepoznala moj rad među brojnim sjajnim filmovima i ulogama mojih kolega. Imao sam velike sreće što mi je pripala čast da u ovom filmu surađujem s Quentinom Tarantinom, Bradom Pittom i Margot Robbie. To je ujedno i film koji je hommage Los Angelesu, a imao sam priliku glumiti glumca koji se suočava s vlastitom zastarjelošću u vrijeme kada u našem svijetu kultura prolazi kroz velike promjene", rekao je DiCaprio.

Dodao je kako film "Once Upon a Time in Hollywood" odaje počast svima koji su bili dio filmske industrije. Leonardo DiCaprio ističe i kako se radi o zaista originalnom filmu u kojem je uživao glumiti.

Greta Gerwig - Nominacije za najbolji film i najbolji scenarij za "Little Women"

"Ispunjena sam čistom srećom - hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala Akademiji!", poručila je Greta Gerwig. Film "Little Women" u procesu je snimanja više od trideset godina, a Gerwig ističe kako je svaka osoba koja je radila na tom filmu dala sve od sebe da to bude najbolji film koji su dosad napravili. Dodaje kako je iznimno ponosna na sve kolege, a nada se da će film inspirirati brojne generacije djevojčica i žena da da napišu knjigu, naprave film ili otpjevaju pjesmu, tj. što god one žele da im se ostvari.

Scarlett Johansson - Nominacije za najbolju glumicu ("Marriage Story) i najbolju sporednu žensku ulogu ("Jojo Rabbit")

"Iznimno mi je velika čast bila raditi s Noom Baumbachom i Taijom Waititijem. 'Marriage Story' i 'Jojo Rabbit' dva su iznimno važna filma za moju karijeru. Jako sam sretna što je Akademija prepoznala moj rad, koji ne bi bio moguć bez mojih divnih kolega glumaca i režisera", istaknula je Scarlett Johansson za BuzzFeed.

Charlize Theron - Nominacija za najbolju glumicu za "Bombshell"

"Snimanje filma 'Bobmshelli jedan je od vrhunaca moje karijere. Voljela bih da se priča ovoga filma nikada nije trebala ispričati, ali ponosna sam na cijelu ekipu filma što su je tako sjajno ispričali", rekla je Charlize Theron. Dodala je kako je imala veliku sreću raditi s takvom ekipom koja je u posao dala 100 posto sebe.

Tom Hanks - Nominacija za najbolju sporednu mušku ulogu za "A Beautiful Day in the Neighborhood"

"Počašćen sam što sam odabran među kalibrom glumaca poput Anthonyja Hopkinsa, Joea Pescija, Ala Pacina i Brada Pitta. Bit će to sjajna večer", rekao je Tom Hanks.

Laura Dern - Nominacija za najbolju sporednu žensku ulogu za "Marriage Story"

"Jako sam ponosna na odličan scenarij, režiju i postavu glumaca filma 'Marriage Storyi. Jako mi je drago da sam dobila ovako veliku čast", istknula je Dern u izjavi.

Adam Driver - Nominacija za najboljeg glumca za "Marriage Story"

"Iznimna je čast što predstavljam sve iz filma 'Marriage Story' u ovoj kategoriji te što sam odabran među tako sjajnim glumcima kojima se i sam divim. Veliko hvala Noi, cijeloj postavi filma i naravno Akademiji na ovoj prilici", istaknuo je Driver.

Kathy Bates - Nominacija za najbolju sporednu žensku ulogu za "Richard Jewell"

"Hvala Akademiji na ovako velikom priznanju. Ponosna sam na ovaj film i velika mi je čast bila raditi s legendarnim Clintom Eastwoodom. Nadam se da će ova priča donijeti pravdu za Richarda i Bobi Jewell, koji to i zaslužuju zbog njihove priče", kazala je ova sjajna glumica.