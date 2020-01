Svečanost dodjele Oscara je među najstarijim, najpoznatijim i najprestižnijim filmskim svečanostima u povijesti filma, a ovo su dobitnici nagrade u posljednjih pet godina.

Akademija filmskih umjetnosti i znanosti svake godine dodjeljuje filmsku nagradu Academy Award, popularno nazvanu Oscar, kako bi odali počast izvrsnosti profesionalaca u filmskoj industriji.

Svečanost dodjele Oscara je među najstarijim, najpoznatijim i najprestižnijim filmskim svečanostima u povijesti filma, a prva dodjela Oscara održana je 16. svibnja 1929. godine u Los Angelesu. Od onda do danas brojne zvijezde slavile su i ponijele kući zlatni kipić, a tko je dobio Oscara u kategoriji za najbolji film, najbolju glavnu žensku ulogu, najbolju glavnu mušku ulogu, najbolju originalnu pjesmu, najbolju mušku sporednu ulogu i najbolju žensku sporednu ulogu provjerite u nastavku.

Dobitnici Oscara za najbolji film:

- "Vodič za život" (2018.)

- "Oblik vode" (2017.)

- "Moonlight" (2016.)

- "Spotlight" (2015.)

- "Birdman - Neočekivana vizija postojanja" (2014.)



Dobitnice Oscara za najbolju žensku ulogu:

- Olivia Colman (2018.)

- Frances McDormand (2017.)

- Emma Stone (2016.)

- Brie Larson (2015.)

- Julianne Moore (2014.)

Dobitnici Oscara za najbolju mušku ulogu:

- Rami Malek (2018.)

- Gary Oldman (2017.)

- Casey Affleck (2016.)

- Leonardo DiCaprio (2015.)

- Eddie Redmayne (2014.)

Dobitnici Oscara za najbolju originalnu pjesmu:

- "A Star Is Born" - "Shallow"

- "Coco" - "Remember Me"

- "La La Land" - "City of Stars"

- "Spectre" - "Writing's on the Wall"

- "Selma" - "Glory"

Dobitnici Oscara za najbolju mušku sporednu ulogu:

- Mahershala Ali (2018.)

- Sam Rockwell (2017.)

- Mahershala Ali (2016.)

- Mark Rylande (2015.)

- J.K. Simmons (2014.)

Dobitnice Oscara za najbolju žensku sporednu ulogu:

- Regina King (2018.)

- Allison Janney (2017.)

- Viola Davis (2016.)

- Alicia Vikander (2015.)

- Patricia Arquette (2014.)