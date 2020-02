Najiščekivanija kategorija iz godine u godinu na dodjeli Oscara svakako je ona za najbolji film, u kojoj ove godine konkurira osam naslova. U našoj anketi birajte svog favorita.

Film "Joker" apsolutni je ovogodišnji favorit za osvajanje Oscara za najbolji film jer, naime, u toj kategoriji vodi s ukupno 11 nominacija.

No tu je još osam sjajnih naslova koji se bore za istu nagradu, a u našoj anketi možete dati glas svom favoritu. Birajte između "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917", "Once Upon a Time... in Hollywood" i "Parasite".