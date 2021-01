Glumac Orlando Bloom je ulogu Legolasa u "Gospodaru prstenova" dobio dva dana nakon što je završio dramsku školu, a sa samo dvije uloge osvojio je čitav svijet i srca obožavateljica.

Orlando Bloom svjetski se proslavio ulogom Legolasa u trilogiji "Gospodar prstenova", osvojio je sve i ulogom Willa Turnera u "Piratima s Kariba", a ovaj engleski glumac često je bio i na popisima najpoželjnijih muškaraca na svijetu.

Rođen je 13. siječnja 1977. godine u engleskom Kentu, a ime je dobio po engleskom piscu iz 16. stoljeća, Orlandu Gibbonsu. Do svoje 13. godine vjerovao je da je njegov biološki otac Harry Bloom, suprug njegove majke koji je umro kada je on imao četiri godine, no kasnije je otkrio pravu istinu. Njegov otac je zapravo Colin Stone, obiteljski prijatelj i kasnije partner njegove majke. Orlando je srednju školu završio u Engleskoj, a kako se za glumu zanimao još od malih nogu, krenuo je upravo u tom smjeru kasnije. Glumu je studirao u školi drame Guldhall, a 1997. se prvi put pojavio na malim ekranima. Dva dana nakon što je završio dramsku školu bio je na audiciji za "Gospodara prstenova". Bloom je za tu ulogu dobio brojne nagrade, a njome si je osigurao i mjesto na A listi holivudskih glumaca u vrlo kratkom vremenu.

Sljedeći projekt mu je bio "Pirati s Kariba" u kojima je glumio uz Johnnyja Deppa i Keiru Knightley, a ostalo je povijest. Sa samo dvije uloge završio je u vrh najpoželjnijih glumaca, a pripadnice ljepšeg spola uočile su ga odmah na početku karijere, kada je dobio i vojsku obožavateljica.

Tijekom cijele karijere, Bloom je govorio kako želi ostati s obje noge na zemlji. Član je brojnih humanitarnih udruga te brine o životinjama, a na svakom putovanju i tijekom svakoga projekta pokušava ostaviti trag.

Osim uspješnih uloga, Bloom je od samih početaka i tema svjetskih tabloida. Američku glumicu Kate Bosworth ljubio je od 2003. do 2006. godine, a par je često prekidao i mirio se. Krajem 2007. upoznao je manekenku Mirandu Kerr, a tri godine kasnije objavili su zaruke. Samo mjesec dana kasnije stali su pred oltar, a Kerr je njihovog sina rodila u siječnju 2011.

U listopadu 2013. Kerr i Bloom su svijetu objavili da su se razišli nekoliko mjeseci ranije te da će se službeno rastati, no do danas su ostali u sjajnim odnosima zbog sina.

S američkom pjevačicom Katy Perry Orlando se počeo viđati početkom 2016. Godinu kasnije par je objavio da su se razišli, no 2018. su se pomirili i nekoliko mjeseci kasnije su objavili zaruke. U ožujku prošle godine Katy je u spotu za pjesmu "Never Worn White" otkrila da je trudna, a kćer su dobili krajem kolovoza. Par je često isticao kako su se planirali vjenčati, no pandemija koronavirusa im je poremetila planove.