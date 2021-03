Olivia Wilde iza sebe ima propali brak s talijanskim princem Taoom Ruspolijem s kojim je jednom čak pobjegla od kuće.

Američka glumica Olivia Wilde danas je u sretnoj vezi s pjevačem Harryjem Stylesom, prije kojeg je bila zaručena za glumca Jasona Sudeikisa, no malo je onih koji znaju da je u prošlosti od kuće pobjegla i vjenčala se s talijanskim princem Taom Ruspolijem i to nakon što su se poznavali tek šest mjeseci.

Oliviji zaruke definitivno nisu stran pojam i nešto što u životu nije iskusila, a posebno je zanimljiva priča iz razdoblja kada je još bila tinejdžerica i nakon što je upoznala izvjesnog princa.

Točnije, 7. lipnja 2003. godine tada 19-godišnja Olivia rekla je "da" Tau Ruspoliju na stražnjem sjedalu školskog autobusa gdje ju je on zaprosio i to samo šest mjeseci nakon što su se upoznali i nakon što je zbog njega pobjegla od kuće. Tao je bio sin glumca i aristokrata Alessandara Ruspolija, inače princa od Cerveterija kojem jednostavno nije mogla odoljeti.

No isprva, Olivia za njega nije htjela ni čuti kada joj je jedan obiteljski prijatelj predložio da ga upozna, jer je bila opće zaprepaštena njegovim postojanjem.

"Htio me upoznati s tim Talijanom koji je snimao filmove i živio u školskom autobusu. Rekla sam mu da želim upoznati frajera koji živi dalje od autobusa", izjavila je glumica jednom prilikom za Women's Health.

Unatoč bogatstvu svoje aristokratske obitelji koja je u Italiji posjedovala palaču i dvorac, Tao je vodio skroman život i stvarno živio u autobusu u Washingtonu, a državu Virginia je nazivao svojim domom. Diplomirao je filozofiju, a kao i Oliviju, zanimalo ga je snimanje filmova i politički aktivizam i to je ono što ih je na prvu povezalo kada su se upoznali.

"Svi su očekivali da će dolaziti po mene u limuzini ili s jahtom, a onda se pojavio u fordu Thunderbirdu, u japankama, s neurednom frizurom i sav luckast. Ljudi su me ispitivali je li on stvarno princ", ispričala je Olivia jednom prilikom.

Nije bilo tijara ili kraljevskih dragulja, niti je to bilo nešto do čega je glumici bilo stalo, ona je samo bila ponesena velikom ljubavlju koju je osjećala prema Tau i osjećaju da moraju osnovati svoju obitelj. No, prema pisanju The Mirrora njezin otac nije bio oduševljen s tom idejom, a Olivia se našalila da je čak pretrpio lakši srčani udar kada je čuo da će se vjenčati.

Nakon prvog zajedničkog bijega, njezini su im roditelji ipak organizirali pravo vjenčanje u svom domu u Virginiji, nakon čega je slijedila i malo rakošnija ceremonija u vrtu Taova obiteljskog dvorca u blizini Rima.

"Bilo je šetača na štulama, bubnjara, ljudi sa zastavama, bilo je nestvarno. Lijepo i nevjerojatno, poput bajke, a svi su očekivali da nećemo uspjeti", rekla je Olivia nakon vjenčanja.

Umjesto toga, njihova je veza procvjetala, a Tao je bio preponosan na suprugu kada je započela karijeru u Hollywoodu. Njezin je uspjeh bio afrodizijak njihovu braku, otkrila je Olivia, a čak mu nisu smetale ni vruće scene s drugim glumcima.

"Mislim da mu se to sviđa, a ja sam se navikla na te stvari. Dobivate dodatno samopouzdanje koje vas čini poželjnijima", izjavila je svojevremeno glumica.

No 2011. godine Olivia je priznala kako se iskra među njima ugasila, a što je pošlo po zlu među njima opisala je prilično slikovito na jednom događanju u New Yorku.

"Osjećala sam se kao da mi je vagina umrla. Da su se svjetla isključila. Možete lagati rodbini na božićnoj večeri i reći im da je sve divno, ali svoju rodnicu ne možete lagati", izjavila je tada i dodala da je bila previše ushićena u svojim dvadesetim godinama te da nije samu sebe dovoljno upoznala.

No zbog tog se braka nije nikada pokajala što je priznala u razgovoru za Marie Claire.

"Od početka smo pričali da smo ludi što to radimo, ali napravili smo to jer smo bili zaljubljeni i to nas je činilo sretnima. Jedini razlog za razvod je bio taj da je netko od nas nesretan. Život je prekratak. Kada veza počinje biti nešto oko čega se morate truditi, onda gubi tu ljepotu i onaj optimistični boemski osjećaj", pojasnila je Olivia.