Olivia Jade snimljena u minijaturnom bikiniju dok se zabavljala pored bazena, dok njezini roditelji Lori Loughlin i Mossimo Gianulli razmišljaju o povlačenju iz javnosti nakon što su izašli iz zatvora u kojem se završili upravo zbog nje.

Olivia Jade uzburkala je maštu onih koji su ju promatrali kako uživa i zabavlja se pokraj bazena u meksičkom odmaralištu Cabo San Lucas, a čini se da je skroz zaboravila na probleme i njezin slučaj zbog kojeg joj je majka završila u zatvoru.

21-godišnja Olivia kći je slavne glumice Lori Louglin i modnog dizajnera Mossima Gianullija koji su završili u zatvoru jer su bili upleteni u skandal s prijevarom i muljanjem oko njezina prijamnog ispita na fakultet. No izgleda da je ona sve to ostavila daleko iza sebe i zaboravila te da je njezina glavna briga ovih dana snimiti najbolje fotografije koje će podijeliti sa svojih 1,3 milijuna pratitelja na Instagramu gdje je prava zvijezda.

Prema pisanju US Weeklyja njezina majka Lori razmišlja o preseljenju iz Kalifornije kako bi poradila na braku s Mossimom nakon što su oboje odslužili zatvorske kazne zbog prijevare u kojoj su sudjelovali. 56-godišnja glumica zato želi kupiti kuću u Idahu kako bi pobjegli od svega i osnažili brak.

"Nedavno su se preselili iz svog prostranog doma u Bel Airu u manji sat u Hidden Hillsu, a ranije su već počeli gledati kuće u Idahu. No bili su odlučili ostati ovdje kako bi bili bliže kćerima. Sada se to promijenilo jer su se djevojke osamostalile i imaju svoje poslove", izjavio je njima bliski izvor za US Weekly.

Lori se 90-ih godina proslavila u kultnoj humorističnoj seriji "Puna kuća", a iz zatvora je izašla u prosincu prošle godine nakon što je iza rešetaka provela dva mjeseca. Mossimo je pak odslužio kaznu u trajanju od pet mjeseci, a na slobodu je izašao početkom travnja.

Par osim Olivije ima i 22-godišnju kćer Bellu.