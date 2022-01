Olivia Culpo je svoje obožavatelje na Instagramu počastila seksi fotografijom sa svojim dečkom Christianom McCaffreyem.

Manekenka i bivša Miss Universe Olivia Culpo objavila je na Instagramu seksepilnu fotografiju na kojoj joj društvo pravi njezin četiri godine mlađi dečko Christian McCaffrey, ali koji je u potpunosti ostao u sjeni lijepe brinete.

29-godišnja Olivia je u vatreno crvenom bikiniju pokazala svoj bujni dekolte i definirane trbušnjake, s kojih je njezinim obožavateljima bilo teško skinuti pogled, a što su joj jasno dali do znanja u komentarima.

Prijašnjih godina ova ljepotica nije imala previše sreće u ljubavi. Iza nje su veze s glazbenikom Nickom Jonasom i NFL igračem Dannyjem Amendolom, s kojim je nekoliko puta prekidala pa se mirila, no čini se da je svoju pravu sreću pronašla s Christianom, koji ju je osvojio unatoč tome što je mlađi nekoliko godina.

Olivia se ovih dana kritikama obrušila na zračnu kompaniju čijim je letom putovala, i to nakon što joj je osoblje ukazalo na to da je njezina putna odjeća neprikladna za let te zahtijevalo od nje da obuče majicu preko topića i biciklističkih hlačica ili da inače riskira zabranu ukrcaja na let za Meksiko.

Zvijezda je podijelila sve detalje u pričama na Instagramu, gdje su i ona i njezina starija sestra Aurora otkrile što se događalo.

"Olivia i ja idemo u Cabo. Pogledajte njezinu odjeću. Izgleda slatko, izgleda prikladno, zar ne?" zaključila je Aurora, međutim osoblje American Airlinesa očito se s njom nije složilo i morala je pristati na njihove uvjete.

No čini se da je ljutnja zbog toga nije prošla ni nakon nekoliko dana, pa je na svojem Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u haljini ispod koje nije nosila donje rublje i poslala im znakovitu poruku.

Inače, Oliviji su natjecanja u ljepoti i pobjeda na izboru za Miss Universe 2012. godine otvorili put u manekenske vode i još uvijek slovi kao jedna od traženijih manekenki u svijetu, pa je često možemo vidjeti i na naslovnicama poznatih svjetskih časopisa.

