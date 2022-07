Kylie Jenner razočarala je svoje vjerne pratitelje zbog nesvakidašnjeg postupka.

Kylie Jenner naljutila je svoje obožavatelje na Twitteru zbog korištenja privatnog aviona za let koji je trajao tri minute.

Naime, letjela je iz Camarilla u Kaliforniji do Van Nuysa, također u Kaliforniji, a da je koristila auto trebalo bi joj sat vremena vožnje. Korištenje privatnih aviona za tako kratke relacije postala je sada glavna tema za raspravu na društvenim mrežama.

Twitter profil pod nazivom "Celebrity Jets", koji prati kretanje privatnih avionskih letova slavnih osoba, podijelio je podatke o Jenner koji su otkrili da je ona nedavno putovala avionom svega tri minute.

Njezini fanovi smatraju da to nije u redu prema okolišu, ali ni prema ljudima koji nikad nisu letjeli avionom, a ona ih koristi samo tako za kratkotrajne letnje.

"80 posto ljudi nikada nije letjelo avionom, a Kylie Jenner ih koristi za letove od deset minuta. Pet njenih letova prošlog tjedna kraće je od 30 minuta, a jedan je trajao tri minute. Europa gori dok Kylie Jenner ide na letove duge 15 minuta. Mogla bih sve reciklirati, kupiti svu korištenu odjeću, uzgajati vlastitu hranu do kraja života, a to ne bi nimalo nadoknadilo štetu okolišu od jednog njezinog leta. Molim vas, nastavite reciklirati i smanjivati otpad kako bi Kylie mogla koristiti svoj privatni avion. Kylie je sama sa svojim avionom napravila više štete u šest mjeseci nego ja u tri godine" , napisao je jedan od fanova.

kylie jenner is out here taking 3 minute flights with her private jet but i’m the one who has to use paper straws