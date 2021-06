Novak Đoković prodao je svoj luksuzni stan u Miamiju kojeg je kupio prije nekoliko godina dok je tek bio u izgradnji.

Jedan od najuspješnijih tenisača na svijetu Novak Đoković odlučio je prodati svoj luksuzni stan u Miamiju, što mu je uspjelo i više nego odlično.

Naime, strani mediji javljaju da je Novak prodao stanu smješten uz ocean u Miami Beachu i to po cijeni od vrtoglavih šest milijuna dolara. U njemu se nalaze tri spavaće sobe i tri kupaonice s visokim stropovima, veliku terasu, a u sklopu kompleksa su bazeni, knjižnica, privatni vrt i bar.

Novak je stan kupio u travnju 2017. godine, dok kompleks luksuznih stanova još nije bio ni sagrađen.

Svojevremeno je izjavio kako ga je odabrao zbog mirnog i opuštajućeg okruženja i atmosfere i relativno otvorenim prostorima.

"Svidjela mi se razina usluga, ekskluzivan pristup parku i panoramski pogled na kopno i more. Oduševio me dizajn zgrade i nisam ovo očekivao. To će biti moje mjesto za opuštanje i povlačenje, i nadam se da ću ovdje stvoriti savršen život za sebe i Jelenu", izjavio je svojevremeno za Daily Miami News.

Inače Novak je krajem prošle godine kupio vilu u španjolskom gradu Marbelli za 10 milijuna eura, a od ranije ima stanove u Americi, Beogradu, Monte Carlu i Crnoj Gori te gradi kuću u Srijemu kraj Pavlovačkog jezera.