Dizajnerica Aleksandra Dojčinović u Dubaiju je snimila kampanju za novu kolekciju svojeg brenda Lei Lou.

Za dozu lijepih vijesti pobrinula se ovih dana hrvatska dizajnerica Aleksandra Dojčinović, koja je kampanju za novu kolekciju snimila u čarobnom Dubaiju. Lei Lou se, uz to, ovo proljeće u potpunosti vraća svojim modnim korijenima, pa je predstavljena kolekcija zapravo oda ženstvenosti u punom smislu, budući da slavi ljepotu, ali i mir, u savršenom skladu s idiličnom pozadinom u kojoj je snimana.



Naglašena silueta, voluminoznost, detalji koji čine razliku i netipična klasika, najbolji su opis vizije novog Lei Lou proljeća, ali i injekcija svima toliko potrebnih dobrih vibracija. Aleksandra nas ovom kampanjom uvodi u neki ljepši svijet, bez pandemija i ratova, u kojem je moda oružje za optimizam, ali i odličan medij za slanje snažnih poruka o životu i okolnostima.



"Nitko od nas nije imun na događanja u svijetu i sve nas je to na neki način dotaklo, ali vjerujem i osnažilo za dalje. Biti realan i svjestan oko onoga što imamo danas i optimistično gledati u sutra moto je svih nas umjetnika, jer je to jedini način da uvijek stvaramo drugačije i novo. Kampanja snimljena u Dubaiju je upravo zato vedra i pravi je uvod u ove tople dane pred nama, kada ćemo se svi napokon malo više družiti, barem se nadamo. Svi u timu uložili smo zaista veliki napor u ovu kolekciju, koja je već dostupna i na našem web shopu", govori naša najuspješnija dizajnerica koja je ovom kampanjom obilježila i jedan zanimljivi jubilej svog brenda.



Prošlo je, naime, punih deset godina otkako je potpisala prvi ugovor sa concept storeom iz Emirata, što je ujedno bio početak proboja branda na internacionalna tržišta. Sjajan je ovo spoj mode i turizma, budući da je kampanja snimljena u raskošnim vrtovima luksuznog Four Seasons Jumeirah Beach Resorta, što je ujedno i sjajna promocija Hrvatske kao destinacije, ali i Dubaija kao omiljenog odredišta brojnih Hrvata.



Jedan je to od rijetkih brandova u svijetu koji su snimali kampanje na spomenutoj lokaciji. Zanimljiva se činjenica veže i uz Hrvatsku i Simona Cassona, predsjednika hotelskog poslovanja Four Seasonsa za Europu, Afriku i Bliski istok.



"Bili smo počašćeni što smo mogli ugostiti Aleksandru i njezin ikonični modni brend u našem Four Seasonsu u Dubaiju i smatram da su prelijepi krajobraz i arhitektura našeg resorta savršeno upotpunili Aleksandrin bezvremeni i elegantni dizajn. Nije tajna da Hrvatska ima posebno mjesto u mom srcu, jer moja supruga Danijela i ja provodimo neke od najljepših životnih trenutaka u našoj obiteljskoj kući u Istri", navodi Simon Casson.



"Lei Lou je oduvijek bio društveno angažiran brand i moja misija nikada nije bila ostaviti trag samo u modi. Osim toga, kroz svoj rad uvijek sam se trudila promovirati ljepote naše zemlje, a tako će biti i nadalje. Ako moj brand bude spona nekih novih, lijepih, poslovnih priča iz Hrvatske, ja ću biti najsretnija na svijetu i upravo zato me i vesele ovakve suradnje", zaključuje dizajnerica.