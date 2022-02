Nina Morić nosila je modnu reviju dizajnerice Sophije Nubes na Tjedanu mode Milanu, a na istoj je sudjelovao i njezin bivši surpug Fabrizio Corona.

Nina Morić jedna je od naših najuspješnijih manekenki sa svjetskom karijerom, a ovih se dana nakon nekog vremena odlučila vratiti na modne piste i time sve iznenadila

45-godišnja Nina nosila je reviju modne dizajnerice Sophije Nubes na Tjednu mode u Milanu na kojoj je prošetala u seksepilnim i izazovnim kreacijama. Jedna je uključivala pripijeni kombinezon ispod kojeg ništa nije nosila što je bilo i više nego očito, a onda je prošetala i u kaputu ispod kojeg je pokazala gole, vitke noge.

Nina je bila sjajno raspoložena, a zanimljivo je da je na reviji sudjelovao i njezin bivši surpug Fabrizio Corona s kojima je imala turbulentni brak i to kao zaštitno lice dizajnerice Nubes.

Naša manekenka i naočiti Talijan u braku su bili od 2001. do 2004. godine, a imaju sina Carlosa kojemu je danas 19 godina. Svojom su burnom vezom godinama punili novinske stupce, a zbog sina su ostali u korektnim odnosima.

Dok su još bili zaljubljeni, Nina je na ramenu tetovirala "Fabrizio" u srcu, no nakon što ju je on prevario sa starletom Belen Rodriguez, prekrila je njegovo ime i ispod tetovirala ime sina. I Corona je nekoć imao tetovažu s njezinim imenom, no nakon razvoda ga je također prekrio.

