Nicole Kidman i Keith Urban plijenili su pažnju na dodjeli SAG nagrada u Los Angelesu, a glumica je nedavno otkrila tajnu njihove sreće.

Glumica Nicole Kidman i glazbenik Keith Urban slove kao jedan od najomiljenijih parova Hollywooda, a zajedno su se pojavili i na 28. dodjeli SAG nagrada održanoj u Los Angelesu.

Australska glumica i country glazbenik pozirali su zaljubljeno na crvenom tepihu, gledajući se u oči i izmjenjujući nježnosti, ne odvajajući se jednog od drugoga ni u jednom trenutku. Za tu su se prigodu čak modno uskladili, pa je ona zablistala u crnoj baršunastoj haljini, a on u identičnom odijelu.

Nicole i Keith vjenčali su se 25. lipnja 2006. godine, nakon godinu dana veze i to na intimnoj ceremoniji u Sydneyju, u društvu Nicoleino dvoje posvojene djece, Isabelle i Connora koje dijeli s bivšim suprugom Tomom Cruiseom. Ona i Keith kasnije su dočekali kćeri Sunday Rose i Faith Margaret.

Nicole je nedavno otkrila tajnu svog sretnog braka kojemu se mnogi danas dive i priželjkuju baš takvu ljubav.

''Mi smo nekakva mješavina, pristajemo si, stvoreni smo jedno za drugo. Nevjerojatno sam sretna što sam ga upoznala, a upoznala sam ga kasnije u životu i to je najbolja stvar koja mi se dogodila. Taj čovjek je nešto najbolje što mi se dogodilo'', izjavila je Nicole za CBS Mornings.

Njihov skladan odnos i brak nije poremetila ni činjenica da je Nicole nekoliko centimetara viša od Keitha, a koji se to ponekad trudi prikriti izborom obuće s povišenim potpeticama.

Nicole se s Tomom Cruiseom vjenčala 1990. godine, u braku su proveli 11 godina, a ubrzo nakon vjenčanja usvojili su dvoje djece. Iako je sve isprva bilo idilično, između dvoje megapopularnih glumaca stala je Tomova religija - scijentologija. Nicole je oduvijek odbijala postati scijentologinjom jer joj se nisu sviđali stega i pravila koja se nameću, pa se Tom počeo udaljavati od nje.

Kao zakleti scijentolog, Tom je odlučio da će i njihovu djecu odgojiti u skladu s tom religijom, pa je tako i bilo. Nicole se u jednom trenutku počela osjećati isključeno iz njihove rutine i vrijednosnog sklopa, pa je došlo do zahlađenja odnosa. Kada je došlo do iznenadnog razvoda koji je zatražio Cruise, sud je puno skrbništvo nad djecom dodijelio upravo njemu, i to baš zato što su bili vjernici čija je sveta dužnost izbjegavati osobe koje nisu scijentolozi.

Njihov razvod bio je brz i iznenadan. Iako su imali probleme u braku, Nicole navodno nije očekivala da će ju Cruise napustiti, a učinio je upravo to. Podnio je papire za razvod i zauvijek napustio njihov dom. Glumica je ostala slomljena srca sama u kući, a Tomov stručnjak za odnose s javnošću objavio je javnosti da se rastaju samo 24 sata nakon što je Nicole to saznala.

