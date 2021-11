Nicole Kidman posljednjih dana ima pune ruke posla zbog novog filma, no sva pažnja ovog je puta bila usmjerena na izgled njezina lica.

Glumica Nicole Kidman (54) posljednjih dana u New Yorku promovira novi film "Being The Ricardos" u kojem je utjelovila Lucille Ball, a dok svi komentiraju kako bi joj upravo ova uloga mogla osigurati Oscara, neki su počeli komentirati i njezin izgled.

Na posljednjim fotografijama Nicole spremno pozira ispred kamera te se smiješi obožavateljima, no mnogima nije jasno kako je moguće da nema niti jednu boru. I dok 54-godišnja glumica često u intervjuima ističe kako joj puno energije oduzima određena uloga, njezini obožavatelji na društvenim mrežama komentiraju kako je vjerojatno to razlog zbog kojeg se odlučila podvrgnuti botoksu.

Kada je prošle godine objavljena serija "Slom" u kojoj je briljirala uz kolegu Hugha Granta, svi su počeli komentirati kako je Kidman pretjerala s botoksom. Čak su i profesionalci rekli da je očito kako je bila na nekoliko zahvata, no glumica o svemu šuti.

"Izgleda svježe, no sve je to posljedica injekcija koje ubrizgava u lice i vrat, a koje vraćaju licu mladolik izgled", rekao je jedan liječnik onda za američke medije.

Bivši suprug Nicole Kidman, glumac Tom Cruise, također je nedavno izazvao šok i nevjericu zbog izgleda kada se pojavio na košarkaškoj utakmici LA Dodgersa. Na fotkama je izgledao gotovo neprepoznatljivo i nakon toga su mnogi zaključili da je pretjerao s podvrgavanjem tretmanima pomlađivanja.

Na najnovijim fotografijama glumac izgleda poprilično prirodnije i otekline na licu nisu više toliko vidljive.

Na temu njegova izgleda bila se oglasila i vrhunska estetska kirurginja Nyla Raja, čiji su pacijenti brojne slavne zvijezde, i detaljno objasnila za Daily Mail u čemu se krije tajna njihova novog izgleda.

"Čini se da je Tom pretjerao s injekcijama protiv bora i s filerima, što je zapravo negativno utjecalo na njegov izgled. Bez pažljivog razmatranja strukture lice pacijenta rezultat zahvata može biti iskrivljen i neprirodan izgled lica", zaključila je.

