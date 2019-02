Redatelj Rob Reiner otkrio je dosad neispričane priče sa snimanja filmskog klasika "Kad je Harry sreo Sally".

Lažni orgazam Meg Ryan u filmu "Kad je Harry sreo Sally" jedna je od najlegendarnijih filmskih scena u povijesti, no iako je bio lažan nije ga bilo lako postići, otkrio je redatelj filma.

U lipnju će biti obilježena trideseta godišnjica njegova prikazivanja, a redatelj Rob Reiner podijelio je ovih dana nekoliko priča koje su se događale iza kamera.

"Prvih nekoliko puta Meg nije bila dovoljno uvjerljiva, no na kraju je ipak uspjela", izjavio je Rob za magazin Entertainment Weekly i dodao kako je glumica bila izrazito nervozna.

"Bila je nervozna jer je ispred nje bila gomila ljudi i svega, a ona se morala pretvarati da doživljava orgazam", otkrio je Rob.

Osim te situacije ispričao je kako su u nekoliko situacija u potpunosti improvizirali, kao naprimjer u sceni kada su igrali društvenu igru "Pictionary" na zabavi i da neke scene uopće nisu bile u scenariju. Neke su čak morali ponavljati 61 put.

Zanimljivo je i to da Harry i Sally na kraju filma uopće nisu trebali završiti zajedno, no to se promijenilo.

"Bio sam solo 10 godina, nakon 10 godina braka i jednostavno nisam mogao niti njih kao par zamisliti zajedno", priznao je Rob.

Srećom, prije završetka snimanja upoznao je Michele Singer koju je odlučio oženiti. Pronalazak nove ljubavi pomogao mu je pri odluci da film ipak završi sretnim krajem.