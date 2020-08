Edward Norton jedno je od najpoznatijih imena Hollywooda, a tijekom karijere medijske stupce je punio i svojim ljubavnim životom.

Američki glumac Edward Norton dobitnik je brojnih filmskih nagrada i nominacija, među kojima su i tri za prestižnu nagradu Oscar, a povodom rođendana prisjetili smo se detalja iz njegova života.

Norton je rođen u Massachusettsu te je odrastao u Marylandu, a odmalena se zanimao za glumu. Privlačilo ga je kazalište, u kojem je volontirao još kao dječak. Nakon što je diplomirao na prestižnom Sveučilištu Yale 1991. godine, Edward je otišao raditi u Japan, obzirom na to da je japanski jezik i završio. U Osaki je radio za tvrtku svoga djeda, no nakon nekoliko se mjeseci preselio u New York. Radio je razne poslove, no cijelo vrijeme ga je privlačila upravo gluma. Pisao je scenarije, radio je što je god stigao, sve dok ga nije uočila agentica Shirley Rich. Nakon toga mu put do Hollywooda nije trajao dugo. Ubrzo zatim počeo je glumiti u brojnim filmovima te se pokazao kao sjajan glumac s kojim režiseri obožavaju raditi.

"Klub Boraca", "American History X", "25. sat", "Iluzionist", "Iskonski strah" i "Pokeraši" samo su neki od filmova u kojima je Norton ostvario zapažene uloge. Glumac je od samih početaka svoje karijere tvrdio kako ne želi pričati o svom privatnom životu jer smatra kako bi prevelika pažnja medija mogla naštetiti njegovoj karijeri. Ipak, nije uspio u tome, često i zbog odabranica svog srca.

U svoje je zlatno doba bio na glasu kao veliki zavodnik, a u njegovom su se krevetu našle između ostalih Evan Rachel Wood, Cameron Diaz i Courtney Love, iako je za nju izjavio kako nikada nisu imali romansu, već su bili samo prijatelji još od studentskih dana. Udovica Kurta Cobaina nekoliko je puta medijima priznala kako su imali kratku aferu, a upravo Norton je bio zaslužan za to da se ona i kći Francer Bean Cobain ponovno povežu.

Bio je u vezi s latino ljepoticom Salmom Hayek četiri godine, a tu vezu nikada nije poricao. Skupa su bili od 1999. do 2003. godine, a i danas su dobri prijatelji. S Drew Barrymore je bio svega nekoliko mjeseci, a povezivali su ga s brojnim drugim kolegicama s kojima nikada nije potvrdio afere.

Kanadsku filmsku producenticu Shaunu Robertson zaprosio je 2011. godine nakon šest godina veze. Par je pred oltar stao 2012. godine, a godinu kasnije na svijet je stigao njihov sin Atlas.